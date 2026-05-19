Ella es la madre del hijo de Alejandro Estrada; lo conquistó antes que Nataly Umaña

El nombre de Alejandro Estrada no ha dejado de ser tendencia en las últimas semanas. Sin embargo, más allá de las polémicas sentimentales que marcaron su salida y su posterior regreso triunfal a la televisión, un nuevo rostro ha captado la atención del público: el de su hijo, Tomás.

Muchos fanáticos se preguntan quién es la mujer que estuvo al lado de Estrada antes de su mediático matrimonio con Nataly Umaña.

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Aunque muchos asociaban la vida familiar de Alejandro exclusivamente con su exesposa, la realidad es que el actor ya conocía las mieles de la paternidad mucho antes de esa unión.



La madre de su único hijo se llama Laura, una mujer que, a diferencia de Estrada, ha preferido mantener un perfil alejado de las cámaras y los flashes de la farándula colombiana, enfocándose en una brillante carrera profesional en el exterior.

¿Quién es la madre del hijo de Alejandro Estrada?

La relación entre Alejandro y Laura se remonta a los años de juventud del actor. Según ha relatado el propio Estrada en diversas entrevistas, conoció a la madre de su hijo cuando él tenía aproximadamente 26 o 27 años.

En aquel entonces, Alejandro quedó cautivado no solo por su belleza, sino especialmente por su intelecto.

Laura es una mujer altamente preparada: estudió antropología y derecho en la Universidad de Los Andes, una combinación académica que refleja la curiosidad y profundidad que tanto sedujeron al actor en su momento.

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Estrada ha confesado que siempre le atrajo la personalidad de Laura, a quien describe como una mujer de "muy buena familia", "viajada" y con un apellido de origen francés que siempre le pareció llamativo.

A pesar de que el romance no perduró en el tiempo, el fruto de esa unión fue Tomás, quien hoy es un adolescente de 17 años que se ha convertido en el eje central de la vida de ambos.

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Lejos de los guiones y los sets de grabación, Laura ha construido una trayectoria envidiable en el mundo corporativo internacional. Actualmente reside en la ciudad de Marsella, Francia, donde ejerce su profesión con gran éxito.

Con más de 15 años de experiencia, Laura se ha especializado en el derecho internacional y la gestión de contratos complejos, especialmente en sectores robustos como la minería, el petróleo y el gas.

Su capacidad de adaptación y su talento para los idiomas son notables, ya que domina a la perfección el inglés, el francés y el español.

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Esta mudanza a territorio europeo no fue solo una decisión profesional, sino también un proyecto de vida para brindar mejores oportunidades académicas a Tomás.

El joven terminó sus estudios de bachillerato en Francia y, según confirmó el mismo Alejandro Estrada, ha decidido iniciar su etapa universitaria en ese mismo país, por lo que su estancia en el viejo continente se prolongará por varios años más.

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Uno de los aspectos que más admiran los seguidores de Alejandro Estrada es la madurez con la que maneja la relación con su exejecutiva.

A pesar de la distancia física, el actor asegura que mantienen una comunicación constante y fluida. "La relación con la madre de mi hijo siempre ha sido buena", confesó Estrada en una charla con el medio Bésame, destacando que la prioridad siempre ha sido el bienestar de Tomás.

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Para Alejandro, ser un "papá presente desde la distancia" ha sido un reto constante.

Aunque le hace falta el contacto físico, los abrazos y las charlas cara a cara, agradece que la tecnología le permita ver a su hijo a diario y ser su confidente.

De hecho, el vínculo es tan fuerte que Tomás suele contarle cosas a su padre que incluso Laura, viviendo bajo el mismo techo, a veces desconoce.

