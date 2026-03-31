Ella es Adva Lavie, modelo e influencer señalada de usar apps de citas para robar a hombres

La modelo e influencer Adva Lavie, de 28 años, se encuentra en medio del ojo del huracán en Estados Unidos tras ser señalada como la presunta responsable de una serie de robos sistemáticos contra hombres mayores. Esto según las autoridades usaba Bajo el alias de Mia Ventura, para contactar a sus víctimas en aplicaciones de citas.

Lavie, quien alcanzó el reconocimiento público al ser portada de revistas de renombre y proyectaba en sus redes sociales una vida de éxito, lujos y viajes internacionales. Esta imagen fue clave para que sus víctimas, principalmente hombres mayores en el condado de Los Ángeles, confiaran rápidamente en ella.

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Según las investigaciones de la Fiscalía, los delitos ocurrieron entre los años 2023 y 2025 en sectores exclusivos como Beverly Hills, West Hollywood y Westlake Village. Tanto es así que mencionaron que el método de operación de Adva Lavie consistía en entablar una relación cercana con los hombres a través de plataformas digitales, haciéndose pasar por una pareja potencial o acompañante.



Y una vez lograba acceder a las viviendas de sus víctimas, presuntamente aprovechaba cualquier descuido para sustraer dinero en efectivo, artículos de oro y piezas de lujo de diseñador, según mencionaron las autoridades de este país.



¿Qué pasó con el caso de Adva Lavie?

El pasado lunes 23 de marzo de 2026, Adva Lavie compareció ante la justicia de Los Ángeles. El fiscal del distrito, Nathan Hochman, confirmó que la modelo enfrenta un total de seis cargos por delitos graves. Entre estos figuran dos cargos de gran robo, robo residencial en primer grado con personas presentes, y dos cargos por el uso no autorizado de información personal identificativa.

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A pesar de las acusaciones y de las pruebas presentadas y según información de Los Angeles Times, la influencer se ha declarado no culpable de todos los cargos. Sin embargo, el juez del caso determinó que existen fundamentos suficientes para llevarla a juicio. De ser hallada culpable de la totalidad de las imputaciones, Lavie podría enfrentar una sentencia de hasta 11 años y ocho meses en una prisión estatal.

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Actualmente, la mujer permanece en libertad condicionada bajo estrictas medidas cautelares. Entre las restricciones impuestas por las autoridades se encuentran el uso obligatorio de un dispositivo de monitoreo electrónica, la prohibición de utilizar cualquier aplicación de citas y no buscar a los implicados.

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