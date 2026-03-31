Hombre persigue a una niña hasta una panadería y la reacción de su abuelita la salvó

La preocupación crece en el barrio Pompeya tras un episodio que encendió las alarmas entre vecinos y comerciantes. Todo ocurrió en una panadería ubicada en la intersección de Filiberto y Toay, donde una niña de apenas 7 años llegó visiblemente alterada, intentando ocultar su rostro mientras ingresaba al local familiar.

Detrás de ella entró un hombre que, según quedó registrado en las cámaras de seguridad, se acercó sin dudar hasta el mostrador. En ese momento, la abuela de la menor, quien estaba atendiendo a otro cliente, alcanzó a notar la situación y escuchar lo que el sujeto le decía en voz baja a la niña.

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La reacción fue inmediata: tomó a su nieta de los hombros y la apartó del lugar, poniéndola bajo su protección.

La escena, aunque rápida, dejó inquietud entre quienes estaban presentes y, especialmente, entre los familiares de la menor. El hombre no intentó ocultarse. Actuó a cara descubierta y, tras lo ocurrido, salió del establecimiento caminando con tranquilidad, como si nada hubiera pasado.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad ya están en manos de las autoridades, que iniciaron labores para identificar al sujeto. Vecinos del sector aseguran no haberlo visto antes, lo que aumenta la incertidumbre sobre su procedencia y sus intenciones.

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El hombre no solo persiguió a la niña

Minutos después de salir de la panadería, el mismo individuo protagonizó otro momento tenso en la misma zona. Esta vez, se cruzó con una mujer que caminaba junto a su hija menor por la acera cercana al negocio. Según testigos, se produjo un intercambio de palabras que rápidamente subió de tono, generando preocupación en quienes transitaban por el lugar.

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En medio de la discusión, el hombre realizó un acto inapropiado frente a la menor, lo que provocó una reacción inmediata de la madre, quien alzó la voz para rechazar lo sucedido. La situación generó aún más alarma entre los residentes del sector, que ahora piden mayor presencia de las autoridades.

La Policía ya se encuentra adelantando la búsqueda para dar con la identidad del individuo. Una de las hipótesis que se maneja es que podría tratarse de una persona con algún tipo de condición que requiere atención especializada, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.