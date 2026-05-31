¿Cuántos votos sacó Abelardo De La Espriella en primera vuelta? se enfrentará a Cepeda

Si has estado siguiendo el minuto a minuto de las elecciones presidenciales en Colombia este domingo 31 de mayo de 2026, te habrás dado cuenta de que la velocidad de la información es vertiginosa.

Desde que se cerraron las urnas a las 4:00 p. m., los jurados de votación han trabajado en el conteo manual y el diligenciamiento de los formularios E-14 para alimentar el sistema oficial.

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Es fundamental que tengas en cuenta que el conteo aún no ha terminado. Aunque los datos ya muestran una tendencia muy marcada sobre quiénes pasan a la siguiente etapa, las cifras de votos siguen aumentando en la plataforma de la Registraduría Nacional.

¿Cuántos votos sacó Abelardo de la Espriella en la primera vuelta 2026?

De acuerdo con el boletín más reciente, el Avance 33 de las 6:48 p. m., Abelardo de la Espriella se consolida en el primer lugar con un total de 10.351.544 votos.

Esta cifra representa el 43,73 % de la votación total contabilizada en este corte.Es fundamental que tengas en cuenta que este resultado se ha obtenido con 121.924 mesas informadas de las 122.020 instaladas, lo que equivale al 99,92 % del total.

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Esto significa que, aunque la cifra es masiva, todavía quedan 96 mesas pendientes de reporte en el sistema. Por esta razón, el número final de votos de De la Espriella seguirá subiendo unos dígitos más hasta que se complete el 100 % del preconteo informativo.

Si comparas este dato con los primeros reportes de la tarde, verás un crecimiento exponencial. Por ejemplo, a las 5:23 p. m. registraba 9.791.468 votos, lo que demuestra que en poco más de una hora sumó más de medio millón de votos adicionales mientras se procesaba el tramo final de las mesas.

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¿Cuándo será la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

Los resultados del preconteo indican que ninguno de los aspirantes logró la mayoría necesaria para ganar la presidencia hoy mismo. Por lo tanto, Abelardo de la Espriella se enfrentará a Iván Cepeda Castro en una segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio de 2026.

Iván Cepeda se ha consolidado en la segunda posición con 9.634.793 votos, lo que equivale al 40,93 % del total reportado hasta las 5:48 p. m.

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 652.168 votos, es decir, una distancia de 2,77 puntos porcentuales. Esta brecha tan estrecha entre los dos punteros anticipa una competencia muy reñida para la jornada de junio.

Para que tengas el panorama completo, así quedaron los otros candidatos principales según el último avance: