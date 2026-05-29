Maluma se quiebra y expresa arrepentimiento por un detalle sobre Yeison Jiménez

Durante una entrevista para Billboard Latin, Maluma no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su relación con el fallecido cantante de música popular, Yeison Jiménez.Tanto es así que el artista antioqueño decidió abrir su corazón y reveló detalles íntimos con relación al ‘El Aventurero’.

Inicialmente, Juan Luis Londoño, nombre de pila de Maluma, confesó que, a pesar de conocer a Yeison desde hace años, su relación comenzó a florecer en los últimos meses de 2025 y fue durante esta época donde entablaron una relación cercana. Además confesó que descubrió la admiración que este le tenía.

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"Lloro es porque yo me perdí muchos años de conocer al man... ¿Por qué no lo conocí antes, por qué no hablamos antes más?", expresó el paisa entre sollozos, además está lamentando el tiempo perdido. Para Maluma, el encuentro con 'El Aventurero' fue una "bomba de amor" y algo sumamente especial que lo marcó profundamente.



Recordemos que la unión de los artistas llegó a su punto más alto con la canción: ‘Con el corazón', una colaboración que llegó a fusionar los dos géneros. Además que este tema fue grabado en Medellín apenas unas semanas antes del trágico accidente de Jiménez y fue lanzado oficialmente en febrero de 2026.

¿Qué más comentó Maluma de su relación con Yeison Jiménez?

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Por otro lado, Maluma recordó con nostalgia el proceso de creación de la canción y destacó que el videoclip de la canción refleja la conexión genuina que ambos tuvieron desde el primer instante. "La canción es muy bonita y todo, pero ese hij… hace mucha falta", añadió el artista afectado por la partida del cantante.

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Cabe recordar que la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 tras un accidente aéreo en Boyacá, dejó un vacío inmenso en la industria. Tanto es así que durante su homenaje en el Movistar Arena Maluma tuvo la oportunidad de compartir con la esposa del artista.

Durante la entrevista, Maluma reflexionó sobre lo ocurrido y también de la vida: "La vida se va volando, Leila, ¿entendés? Parece mentira". El artista concluyó asegurando que el legado de Yeison estará vivo con sus canciones y sus seguidores, pero, que todavía tiene que procesar la partida del artista.

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