Maluma enamora en la MET Gala 2026: así fue su look de alta costura, ¿cuánto vale?

La alfombra roja ya tiene protagonistas claros. Maluma y Rauw Alejandro se robaron las miradas en la MET Gala 2026, uno de los eventos más esperados del mundo de la moda, que cada año reúne a figuras clave del entretenimiento en el The Metropolitan Museum of Art.

Desde su llegada, ambos artistas dejaron claro que entendieron perfectamente el concepto de esta edición. El código de vestimenta, “La moda es arte”, marcó el tono de la noche y se conectó directamente con la exposición del Costume Institute, donde se explora la relación entre las prendas y las expresiones artísticas.

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Maluma apostó por la elegancia clásica con un giro moderno. El colombiano apareció con un traje negro de la firma Tom Ford, confeccionado a la medida y con solapas brillantes que destacaban bajo las luces de la alfombra roja. El look lo complementó con accesorios de Bvlgari, incluyendo un anillo y un arete que aportaron ese toque sofisticado sin perder su estilo característico.

Por su parte, Rauw Alejandro eligió una propuesta más arriesgada, con una clara inspiración en la estética de los años 80. El artista lució un traje negro acompañado de una chaqueta de cuerina con hombros voluminosos, diseño de Yves Saint Laurent.

El conjunto se completó con un reloj de Chopard y detalles de joyería facial de Yaaqee Studio, que le dieron un aire futurista y distinto a su presencia en la gala.

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Aunque la participación latina fue más reducida este año, la presencia de ambos artistas logró captar la atención. A diferencia de otras ediciones, figuras como Shakira, Rosalía y Salma Hayek no estuvieron en el evento. En el caso de Shakira, su ausencia se debe a compromisos de su gira, que la llevaron recientemente a presentarse en Río de Janeiro.

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Aun así, la representación latina no pasó desapercibida. También desfilaron por la alfombra figuras como Camila Morrone, quien lució un diseño de Tory Burch, y Camila Mendes, sumando diversidad a una noche dominada por grandes nombres de la industria.

🇺🇸 | AHORA: Maluma en camino a la Met Gala: pic.twitter.com/dopmZVgFpv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

¿Cuánto podría valer el look de Maluma en la MET Gala y por qué alcanza cifras tan altas?

El look que llevó Maluma en la MET Gala no solo llamó la atención por su estilo, sino también por su valor. El traje, firmado por Tom Ford y diseñado a la medida por Haider Ackermann, no es una prenda común.

Mientras un traje de esta marca suele costar entre 5.000 y 11.000 dólares, una pieza exclusiva como la que lució el artista, con detalles personalizados y acabados especiales, podría superar fácilmente los 20.000 o incluso 30.000 dólares.

A esto se suman los accesorios, que son clave en este tipo de eventos. Maluma complementó su atuendo con piezas de Bvlgari, incluyendo un reloj Octo Finissimo, además de un anillo y un arete de la colección Serpenti con diamantes. Aunque un accesorio individual puede rondar los 3.800 dólares, en contextos como la MET Gala se utilizan piezas de alta joyería, por lo que el valor del conjunto podría superar los 100.000 dólares.

Si se suman todos los elementos del look, el valor total podría ubicarse entre los 150.000 y 250.000 dólares. En pesos colombianos, esto equivale aproximadamente a una cifra entre 600 millones y 1.000 millones. Un rango que da una idea del nivel de exclusividad detrás de cada detalle que llevó el artista en la alfombra roja.