Conductora de Monster Truck en Popayán: los cargos que podría enfrentar tras el accidente

Tras el accidente ocurrido en Popayán durante una exhibición de Monster Truck, las miradas se centran en la conductora del vehículo que terminó fuera de la pista y causó una emergencia que dejó tres personas fallecidas y cerca de 40 lesionadas.

El hecho se registró el domingo 3 de mayo en el sector Boulevard Rose, donde se desarrollaba un evento que, hasta ese momento, avanzaba con normalidad. Sin embargo, en cuestión de segundos, el vehículo conocido como “Dragona” tomó velocidad, perdió su trayectoria y se dirigió hacia el público, generando momentos de angustia entre los asistentes.

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La mujer al volante fue identificada como Sonia Segura, de 54 años, quien también resultó afectada durante el incidente. Su nombre empezó a circular rápidamente mientras las autoridades iniciaban la recolección de información para entender lo ocurrido.

Segura no es una improvisada en este tipo de espectáculos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector automotor y ha participado en exhibiciones en diferentes ciudades del país. De acuerdo con su propio recorrido, su interés por estos vehículos nació tras acercarse al mundo del motor y conocer de cerca este tipo de máquinas de alto rendimiento.

Conductora del Monster Truck en Popayán /Foto: El Colombiano Youtube/Redes sociales

En una entrevista concedida años atrás, explicó cómo llegó a este escenario. “Él vio que me gustaban muchos los carros, por las preguntas que le hice de temas de motor, entonces me invitó a un show, de ahí empecé a conocer un poco más de las Monster”, relató en ese momento, refiriéndose a su primer contacto con este tipo de eventos.

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El vehículo que conducía es una de esas máquinas que imponen por su potencia. Se trata de un automotor con más de 1.500 caballos de fuerza, diseñado para maniobras de exhibición que requieren precisión y control en cada movimiento.



¿Cuáles cargos podría enfrentar la conductora del Monster Truck?

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Muñoz, confirmó que se adelanta una revisión detallada para establecer qué ocurrió exactamente durante la presentación.

“A sus familias y seres queridos todo mi respeto, mi solidaridad, nuestro acompañamiento permanente en esta difícil situación. Lo que se vive hoy en la ciudad es un momento difícil también en los escenarios de urgencias, gente luchando por su recuperación y un equipo médico que está preparado para atender todo este evento trágico”, expresó el mandatario.

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En paralelo, la Fiscalía General de la Nación inició la etapa de recolección de pruebas. Videos, testimonios y declaraciones hacen parte del material que se está analizando para determinar las circunstancias del hecho.

El objetivo es claro: establecer responsabilidades. Dentro de ese proceso, se evalúan los posibles cargos que podrían derivarse de lo ocurrido, dependiendo de lo que arrojen las investigaciones técnicas y los informes periciales.

Además, no solo se revisa la actuación de la conductora. La Fiscalía conformó un equipo especial para analizar si existen otras responsabilidades que puedan involucrar a organizadores del evento u otras entidades relacionadas con la actividad.

"Monster Truck":

Porque captaron el momento donde una Monster atropelló múltiples personas durante un show. pic.twitter.com/COPD26KVSg — Tendencias (@TTendenciaX) May 4, 2026