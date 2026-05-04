Conductora de Monster Truck en Popayán pidió salida voluntaria tras accidente fatal

Tras el fuerte accidente ocurrido el 3 de mayo durante un evento de exhibición en Popayán, ahora se conoció un nuevo detalle que volvió a poner el caso en el centro de atención: la conductora del vehículo solicitó su salida voluntaria del hospital donde estaba siendo atendida.

Todo pasó en medio de una jornada que reunía a decenas de asistentes en el Boulevard Rose, donde se realizaba una exhibición de vehículos tipo Monster Truck. Lo que comenzó como un espectáculo terminó en una situación que quedó registrada en múltiples videos grabados por quienes estaban en el lugar.

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Según las imágenes que circularon en redes sociales, el recorrido del vehículo parecía ir con normalidad hasta que, en medio de un salto, se perdió el control. En cuestión de segundos, el Monster Truck cambió de trayectoria y terminó impactando contra la zona donde se encontraba el público.

En su recorrido, el vehículo también chocó contra un poste de luz, lo que provocó un cortocircuito que aumentó la tensión del momento. Los asistentes reaccionaron de inmediato, corriendo para auxiliar a las personas afectadas mientras pedían apoyo urgente de los equipos de emergencia.

Ambulancias, unidades de bomberos y patrullas de la Policía llegaron al lugar para atender a los heridos. Inicialmente se habló de unas 15 personas afectadas, pero con el paso de los minutos la cifra subió a cerca de 40, quienes fueron trasladados a diferentes centros médicos de la ciudad.

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Las autoridades confirmaron que tres personas perdieron la vida, entre ellas un menor de edad. Otras personas continúan bajo atención médica tras lo ocurrido.



¿Quién era la conductora del Monster Truck?

Ella es Sonia Segura, conductora de la monster truck involucrada en el accidente en Popayán Foto: foto montaje realizado por La KALLE; imágenes tomadas de redes sociales

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Con el paso de las horas, también se conoció quién estaba al volante del vehículo. Se trata de Sonia Dilma Segura, de 52 años, quien hace parte de la empresa Colombian Monster SAS y es reconocida por ser una de las pocas mujeres certificadas en la región para manejar este tipo de vehículos de alta potencia.

El Monster Truck involucrado tiene una capacidad cercana a los 1.500 caballos de fuerza, lo que exige un manejo especializado. Aun así, testigos aseguraron que el vehículo se desvió de manera repentina antes de impactar contra el público.

Tras el accidente, la conductora fue trasladada a un centro médico, donde permanecía bajo observación. Sin embargo, recientemente se conoció que decidió solicitar su salida voluntaria del hospital y que, por el momento, se desconoce su ubicación.

Fuentes cercanas al caso indicaron que su estado de salud era estable, lo que habría permitido tomar esa decisión. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias en las que se presentó el accidente.