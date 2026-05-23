Famoso cantante salió del clóset en plena entrevista: “Las palabras no bastan”

Johann Vera volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de sincerarse sobre uno de los momentos más personales de su vida.

El cantante y creador de contenido ecuatoriano se convirtió en tendencia después de recordar cómo fue el proceso con el que decidió hablar abiertamente sobre su orientación, una situación que, según confesó, tomó varios años antes de sentirse preparado para hacerlo públicamente.

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El artista aprovechó una reciente entrevista para revelar que encontró en la música la manera más honesta de expresar lo que sentía.

Johann Vera explicó que, aunque escribir la canción que utilizó para hablar del tema le tomó apenas unos minutos, el camino personal detrás de esa composición fue mucho más largo.

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Según relató, fueron aproximadamente seis años enfrentando dudas, temores y emociones internas antes de sentirse tranquilo compartiendo esa parte de su vida con el público.

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La confesión se dio durante una entrevista con Red Más TV, donde el cantante recordó que la canción titulada Clóset fue el medio que encontró para hablar abiertamente de su orientación. Allí aseguró que muchas veces las palabras no alcanzaban para expresar todo lo que estaba viviendo, por lo que decidió convertir esas emociones en música.

“Cuando las palabras no bastan llega la música”, expresó el cantante durante la conversación, frase que rápidamente comenzó a ser compartida por usuarios en distintas redes sociales.

La reacción de las redes tras las declaraciones de Johann Vera

Luego de que se difundieran las declaraciones, cientos de comentarios aparecieron apoyando al artista. Muchos seguidores destacaron la sinceridad con la que habló del tema y aseguraron sentirse identificados con algunas de las situaciones que describió durante la entrevista.

En redes sociales incluso comenzaron a viralizar fragmentos de la entrevista junto con escenas del videoclip de Clóset, canción que nuevamente despertó curiosidad entre quienes no conocían el trasfondo detrás de su lanzamiento.

Para muchos seguidores, las declaraciones ayudaron a entender mejor el significado de la producción musical.

Johann Vera también dejó claro que actualmente se siente tranquilo con la decisión que tomó tiempo atrás. Aunque reconoció que no fue un proceso sencillo.