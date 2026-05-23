Joven extorsionaba a su mamá y le exigía millonarias sumas de dinero; ya tenía antecedentes

En un caso que ha provocado una profunda indignación en Risaralda, las autoridades de Pereira confirmaron la captura de un joven de 21 años que se dedicaba a extorsionar a su propia madre. Durante el operativo se descubrió que esta situación ocurría por varios días atrás contra la mujer.

Todo comenzó cuando la víctima empezó a ser blanco de constantes hostigamientos a través de llamadas y mensajes de texto. En estas, los delincuentes realizaban constantes amenazas, asegurando que acabarían con su vida y la de los demás integrantes de su familia y contra sus bienes inmuebles.

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Tanto es así que se conoció que los extorsionadores para detener las intimidaciones y no cumplir con las amenazas, le exigían a la madre el pago de una suma de 3 millones de pesos. Pese a esto, la mujer tomó la decisión de acudir a las autoridades y denunciar los hechos, lo que abrió la investigación en el Gaula de la Policía.



Con el objetivo de capturar a los responsables en flagrancia, los agentes del Gaula diseñaron una estrategia en conjunto con la víctima. El plan consistía en que la mujer debía simular que cedía a las presiones económicas y concretar una cita para la entrega del dinero exigido.

¿Cómo descubrió la mujer que se trataba de su propio hijo?

Una vez se presentó la cita, al lugar llegó un hombre de 51 años, encargado de recoger el paquete que supuestamente contenía la millonaria suma. En ese preciso instante, los uniformados procedieron a su detención, ante esto, las autoridades descubrieron que este individuo ya poseía antecedentes por hurto agravado y más.

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Sin embargo, los agentes detectaron que un segundo sujeto se encontraba a pocos metros del sitio, realizando labores de vigilancia y supervisión del pago. Y una vez se hizo la interceptación de la persona, la sorpresa fue total para la mamá al ver que se trataba de su propio hijo de 21 años.

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Ambos sujetos fueron esposados y conducidos ante las autoridades competentes para responder por el delito de extorsión. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para establecer si existen más personas vinculadas a esta red delictiva o si los capturados han participado en otros hechos similares en la región.