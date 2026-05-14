Encuentran muerta a Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, desaparecida desde 2021

En las últimas horas, las autoridades del departamento del Valle del Cauca confirmaron el fallecimiento de Claribel Moreno Castillo, madre de la modelo Natalia Buitrago, desaparecida en Cartagena en el año 2021, en hechos ocurridos en el municipio de Jamundí.

De igual forma, se conoció que esta situación ocurrió este miércoles 13 de mayo de 2026, aproximadamente a las 7:10 p. m., en el sector conocido como La Novillera, en la vía que conduce al corregimiento de Robles, cuando Moreno se desplazaba en una motocicleta y fue atacada con armas de fuego.

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Información de la Policía Nacional, el cuerpo de Claribel fue hallado en la vía pública, unos 300 metros después del puente de Río Claro. Las autoridades destacaron que la mujer pudo haber recibido hasta 4 disparos en su cuerpo.



En el momento del ataque, Moreno aparentemente viajaba acompañada por un hombre, quien también habría fallecido como consecuencia de los disparos. Actualmente, el caso es materia de investigación por parte de las autoridades, para encontrar a los responsables de este caso.



¿Cómo fue la búsqueda de Claribel Moreno para encontrar a Natalia Moreno?

Recordemos que Claribel Moreno tomó relevancia cuando se presentó la desaparición de su hija, Natalia Buitrago, en agosto de 2021. La joven modelo desapareció misteriosamente en Cartagena, ciudad a la que había viajado para celebrar su cumpleaños número 22.

Se conoció que desde ese momento, Claribel inició una búsqueda ininterrumpida que la llevó a recorrer fiscalías, medios de comunicación e incluso a exponer su caso ante la plenaria de la Cámara de Representantes, esto con el fin de poder encontrar a su hija o tener algún rastro de ella.

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Lastimosamente, se conoció que está labor era muy peligrosa para ella. Al punto que llegó a denunciar en sus redes sociales que había sido víctima de amenazas y hasta atentados previos. Situación que escaló hasta que una de sus hijas tuvo que salir del país para proteger su vida.

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Posteriormente, en los últimos años, ella criticó la falta de resultados en la investigación por la desaparición de Natalia Moreno; dado que este proceso se centraba en un posible feminicidio o de trata de persona. No obstante, según ella las autoridades no seguían la investigación debido a la falta del cuerpo de la joven.

La madre de la modelo insistía en que personas cercanas a su hija tenían conocimiento de lo ocurrido en Cartagena. En su última entrevista, reiteró que no descansaría hasta saber la verdad de lo ocurrido con su primogénita en el año 2021.