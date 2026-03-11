Giro en caso de Tatiana Hernández en Cartagena, ¿por qué volvieron a buscarla en el mar?

La desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz sigue generando preguntas y nuevas reacciones. En las últimas horas, la Armada Nacional se pronunció oficialmente sobre las búsquedas que se realizaron en el mar frente al antiguo Café del Mar, en Cartagena, dentro de las diligencias solicitadas por la Fiscalía General de la Nación.

El pronunciamiento llega después de que se conociera que un equipo especializado de buzos realizó varios operativos en el sector de los espolones, una zona del litoral donde se concentraron parte de las verificaciones relacionadas con este caso.



Según la información confirmada por la institución y conocida inicialmente por el diario El Universal, la última de estas búsquedas se llevó a cabo el pasado 27 de febrero.



Así fueron las búsquedas realizadas por la Armada

De acuerdo con lo informado por la Estación de Guardacostas de Cartagena, las labores se desarrollaron con un grupo de buzos de la Armada Nacional que inspeccionaron el área marítima cercana al antiguo Café del Mar.

Estas diligencias se realizaron en cumplimiento de un requerimiento de la Fiscalía, entidad que solicitó revisar nuevamente ese punto del mar dentro de los protocolos que se adelantan en la investigación.

Durante esa jornada se efectuaron dos exploraciones en el sector de los espolones, un lugar caracterizado por sus formaciones de roca que sobresalen en el agua y que suele ser frecuentado por visitantes y residentes.

Tras finalizar las revisiones subacuáticas, la Armada informó que no se encontraron resultados positivos durante las búsquedas realizadas en ese lugar.

Además, la institución aclaró que por ahora no está contemplado realizar una nueva inspección en esa zona específica.

La reacción de la familia de Tatiana Hernández

Lucy Díaz, madre de la médica desaparecida, también habló sobre estas diligencias en conversación con El Universal. Según explicó, inicialmente no tenía conocimiento de que esas búsquedas se hubieran realizado en el mar.

Posteriormente le informaron que la Fiscalía había solicitado el procedimiento como parte de un protocolo que todavía no se había cerrado dentro del proceso investigativo.

Para la familia, la noticia generó sorpresa, especialmente porque las revisiones se llevaron a cabo 10 meses después de la desaparición de Tatiana.

La madre explicó que la información les fue confirmada directamente por el capitán encargado del operativo de Guardacostas, quien detalló que las labores realizadas el 27 de febrero fueron las últimas previstas dentro de esa solicitud.

El video que no aparece en la investigación

En una conversación reciente en el espacio digital Voz de Fondo Podcast, los padres de Tatiana compartieron algunos detalles sobre lo que han conocido del expediente.

Según relataron, en su momento la Fiscalía de Cartagena les informó que un establecimiento cercano entregó grabaciones del horario en el que la joven médica habría llegado al lugar donde fue vista por última vez.

De acuerdo con esa versión, en las imágenes se observaría a una persona con características similares a Tatiana sentada frente al mar. Sin embargo, por la distancia de la cámara no se podría confirmar completamente su identidad.

El problema, según la familia, es que ese registro de video —que correspondería al horario entre las 4 y 5 de la tarde— no aparece dentro del expediente del caso. Aunque existen otras grabaciones en el proceso, ese material específico no llegó a manos de los familiares ni habría sido incluido en los documentos revisados posteriormente.