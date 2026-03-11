Lucho responde si recibió dinero cuando era concejal de Bogotá para aprobar proyectos

Durante una conversación en el programa El Klub de La Kalle, el exconcejal Luis Eduardo Díaz se refirió nuevamente a uno de los momentos más polémicos de su paso por la política local.

Según afirmó, el escándalo que en su momento rodeó su nombre no tuvo que ver con corrupción de su parte, sino con presiones políticas que decidió no aceptar.

¿Lucho Díaz recibió dinero cuando era concejal?

En la entrevista, Lucho aseguró que nunca recibió dinero para votar a favor de proyectos dentro del Concejo y que, por el contrario, su negativa a aceptar “plata debajo de la mesa” habría provocado una campaña para desprestigiarlo.



Según explicó, esa situación refleja lo que él considera el lado más oscuro de la política en el país. “Sí, claro, eso fue lo que pasó, esa fue la realidad. Así es de oscura la política de este país”, afirmó durante la conversación.



Antes de abordar el tema del escándalo, el entrevistado recordó cómo fue su llegada a la política. Contó que su elección como concejal en Bogotá sorprendió a muchas personas, debido a que provenía de un origen humilde y apenas había cursado hasta quinto de primaria.

Durante años trabajó como lustrabotas en el centro de la ciudad, una experiencia que, según él, le permitió conocer de primera mano las necesidades de la gente en la calle.

Su campaña política, aseguró, fue completamente diferente a las tradicionales. No contó con grandes recursos ni con maquinaria política; en cambio, se basó en el apoyo de conocidos y comerciantes de la zona de la calle 38, quienes lo respaldaron porque lo conocían desde hacía años.

“Fue una campaña voz a voz, con fotocopias y con la ayuda de la gente que creía en mí”, recordó.

Durante la entrevista, Lucho también quiso destacar algunos proyectos que impulsó durante su paso por el Concejo y que, según él, muchas veces quedan opacados por los escándalos.

Entre ellos mencionó una iniciativa relacionada con la planificación familiar masculina, mediante la cual promovió la vasectomía como método anticonceptivo. Incluso aseguró que él mismo se sometió al procedimiento para dar ejemplo.

También habló de un proyecto para regular la práctica de tatuajes y piercings en la ciudad, con el fin de que estos se realizaran bajo normas de higiene y control sanitario.

Otro de los proyectos que mencionó fue “Bogotá Despierta”, una iniciativa que buscaba impulsar la actividad económica nocturna en la ciudad.

Según explicó el exconcejal, el escándalo que terminó afectando su imagen se produjo en medio de la discusión de la reforma al Código de Policía.

En ese momento, se planteaban medidas que podían afectar a los vendedores ambulantes, incluyendo la posibilidad de retirarlos de ciertos espacios de la ciudad.

Lucho afirmó que decidió no apoyar esa propuesta porque su propia familia había trabajado durante años en ese oficio.“Mi mamá y mis hermanos fueron vendedores ambulantes, entonces yo no podía votar para quitarles el trabajo”, explicó.

De acuerdo con su versión, fue justamente esa postura la que generó molestias dentro de algunos sectores políticos.

El exconcejal aseguró que, tras negarse a respaldar ciertas decisiones, comenzaron a surgir acusaciones en su contra.Entre ellas, dijo, se llegó a afirmar que había recibido dinero de los vendedores ambulantes, algo que él rechaza completamente.

Según contó en la entrevista, incluso se habría montado un escándalo en el que aparecieron grandes sumas de dinero dentro de su camioneta, lo que él considera parte de un intento por dañar su imagen pública.

Para Lucho, el hecho de ser una persona humilde ocupando una curul en el Concejo de Bogotá también influyó en la forma en que fue juzgado. Finalmente, insistió en que su postura siempre fue defender a la gente de la calle y actuar de acuerdo con lo que consideraba correcto, aun cuando eso significara enfrentarse a intereses políticos dentro del escenario público.

