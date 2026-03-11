J Balvin, Belinda, Xavi y otros artistas sorprendieron en fiesta de quince años en México

Una fiesta de quince años celebrada en el estado de Tabasco, México, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que varios artistas reconocidos participaran en el evento. Entre los invitados destacaron el cantante colombiano J Balvin, la artista mexicana Belinda, el grupo musical Matute y el cantante Xavi, quienes hicieron presentaciones durante la celebración.

La fiesta fue organizada para Mafer Guerrero, hija del empresario mexicano Juan Carlos Guerrero Rojas. El evento se realizó en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Villahermosa, y llamó la atención por su producción, la presencia de celebridades y la difusión de varios videos en redes sociales.

Las imágenes del festejo comenzaron a circular en plataformas digitales durante el fin de semana y rápidamente despertaron comentarios entre usuarios que se sorprendieron por el tamaño del evento y los artistas invitados.



La celebración de XV de Mafer Guerrero con artistas invitados y temática inspirada en la Met Gala

La celebración tuvo una temática inspirada en la Met Gala, conocida por sus eventos de moda y espectáculos de gran escala. El lugar fue transformado con decoraciones que simulaban espacios de Nueva York, con estructuras y ambientaciones que buscaban recrear avenidas y escenarios emblemáticos.



Uno de los elementos que más llamó la atención fue el pastel principal, diseñado con forma de Estatua de la Libertad y con cerca de un metro de altura. Durante el momento del cumpleaños, Belinda interpretó el tradicional “Happy Birthday” mientras caminaba alrededor del pastel frente a los invitados.

El evento también contó con la participación de la presentadora mexicana Galilea Montijo, quien apareció en algunos videos recibiendo a la quinceañera y acompañando parte de la celebración. Posteriormente explicó que asistió como invitada de la familia.

Uno de los momentos más comentados fue la presentación de J Balvin, el cantante subió al escenario para interpretar algunas de sus canciones frente a los asistentes. En varios videos difundidos en redes se observa a la quinceañera y a sus padres compartiendo el escenario mientras el artista cantaba.

La fiesta también incluyó un show del cantante mexicano Xavi y una presentación del grupo Matute, conocido por interpretar éxitos del pop latino de décadas pasadas. Estos espectáculos formaron parte del programa musical preparado para la celebración.

Durante el evento, muchos invitados grabaron con sus teléfonos móviles los momentos más destacados, lo que permitió que varios clips se viralizaran poco después en internet.

Otro detalle que generó comentarios fue el regalo enviado por la influencer Priscila Escoto, quien no asistió a la fiesta pero envió un mensaje grabado para felicitar a la quinceañera. En el video reveló que ayudó a escoger un bolso Birkin de la marca Hermès como obsequio.

Las bolsas Birkin son consideradas artículos exclusivos dentro del mundo de la moda y su fabricación puede tardar varios meses. En mercados de lujo, algunas versiones usadas se venden por cifras elevadas, lo que evidenció que fue un evento con mucho dinero y gran lujo

Tras difundirse los videos, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre el nivel de producción del festejo y la presencia de artistas internacionales. Algunos destacaron la celebración como un evento llamativo, mientras otros se preguntaron cuánto costó contratar a los músicos y organizar la fiesta.

Medios internacionales estimaron que el costo del evento podría rondar los 3,2 millones de dólares, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente por la familia organizadora.

