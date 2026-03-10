Muere Zalek, cantante urbano de Barranquilla: qué se sabe del accidente en Medellín

La escena de la música urbana colombiana recibió una noticia que generó múltiples reacciones en redes sociales. Zalek, joven cantante barranquillero que empezaba a ganar reconocimiento en plataformas digitales, falleció este 10 de marzo luego de un accidente de motocicleta ocurrido en la ciudad de Medellín.

La información comenzó a circular durante la tarde a través de diferentes publicaciones en redes sociales, donde seguidores y creadores de contenido empezaron a compartir mensajes relacionados con lo ocurrido. Con el paso de las horas, el nombre del artista se convirtió en tendencia entre quienes seguían de cerca su proyecto musical.

Zalek era considerado por muchos como una promesa emergente dentro del género urbano colombiano, un espacio musical en el que cada año aparecen nuevos talentos que buscan abrirse camino con producciones independientes y contenido digital.

Los primeros mensajes sobre el fallecimiento del artista comenzaron a difundirse cuando el creador de contenido Dímelo King publicó un mensaje en el que informó sobre lo ocurrido.

En su publicación indicó que el cantante habría perdido la vida luego de un accidente de motocicleta registrado en Medellín, ciudad donde se encontraba en ese momento.

Mensaje de la oficina de prensa

Poco tiempo después, la oficina de prensa Gus Rincón también compartió un mensaje en el que confirmó la noticia. A través de sus redes sociales difundieron un texto en el que recordaron al artista y destacaron su talento dentro de la música.

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria”, se lee en el mensaje publicado.

La publicación fue replicada por varios usuarios y páginas relacionadas con la música urbana, lo que contribuyó a que la noticia se conociera rápidamente entre los seguidores del género.

Una carrera que apenas comenzaba

Zalek era un cantante y compositor nacido en Barranquilla que empezaba a construir su camino dentro de la industria musical.

Sus primeros pasos los dio de manera independiente, participando en eventos, fiestas y pequeños espacios donde compartía su música con el público. También utilizó las plataformas digitales para mostrar su talento, publicando covers y canciones propias.

Con el paso del tiempo, algunas de sus producciones empezaron a ganar visibilidad en redes sociales y servicios de streaming. Entre las canciones que comenzaron a circular entre los seguidores del género urbano se encuentran “Party Coquette”, “Ay Amor” y “¿Qué pasó?”, temas que fueron sumando reproducciones y le permitieron conectar con un público joven que sigue de cerca las nuevas propuestas musicales.

Tras conocerse la noticia, numerosos usuarios comenzaron a compartir mensajes recordando la música del artista.

Algunos seguidores mencionaron que habían descubierto sus canciones recientemente, mientras que otros destacaron que su proyecto musical estaba empezando a crecer dentro de la escena urbana colombiana.

En diferentes publicaciones también aparecieron mensajes de despedida por parte de personas que seguían su carrera desde sus primeras canciones.

Las reacciones reflejan el impacto que generó la noticia entre quienes conocían su trabajo y seguían las producciones que había compartido en plataformas digitales.

Un nombre que empezaba a sonar en el urbano colombiano

Aunque su proyecto musical todavía se encontraba en una etapa inicial, Zalek ya empezaba a construir una identidad dentro del género urbano.

Su propuesta combinaba ritmos característicos del movimiento urbano con letras dirigidas a una audiencia joven que consume música a través de redes sociales y plataformas de streaming. Con varios temas publicados y nuevos proyectos en desarrollo, el artista buscaba consolidarse dentro de un panorama musical que cada año suma nuevas voces y talentos emergentes en Colombia.