Yeferson Cossio cuenta uno de los ‘golazos’ que le han metido por sus impuestos

Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido pasó por el Klub de La Kalle, en donde habló varios temas de su vida, además del apoyó que le está brindando a Felipe Córdoba, candidato presidencial. Sin embargo, también tuvo la oportunidad de mencionar las etapas más difíciles de su éxito financiero.

Tanto es así que este confesó que pasó de aguantar hambre a facturar sumas astronómicas de dinero, pese a esto explicó que su desconocimiento en temas tributarios le costó una fortuna. "Yo que iba a saber qué era esa maricada que pagar impuestos, yo ni sabía qué era IVA... pues nada. Entonces coge me sonríe la vida en redes sociales en plena pandemia", relató.

De igual forma, mencionó el influencer, que al ganar tanto dinero de repente, se convirtió en un blanco fácil. Según Cossio, el problema no fue la entidad estatal, sino las personas en las que confió. "La DIAN hizo todo bien... los que se la roban son otros", aclaró en relación a las personas que se aprovecharon de él.



¿Cuál fue el impacto económico que recibió Yeferson Cossio?

El momento más impactante de la entrevista fue cuando Yeferson Cossio detalló la estafa millonaria que sufrió. Este descubrió que su propio asistente personal y su contadora de aquel entonces lo habían engañado de forma monumental. "Mi asistente personal con mi contadora en ese entonces me habían hecho un gol de 2,000 millones", reveló ante los micrófonos.

Tanto es así que explicó que el "modus operandi" incluía falsificación de documentos. Cossio recordó una vez que su abogado lo citó de urgencia para advertirle que podría ir a la cárcel por impago, además de que contó como en otra ocasión estuvo en una finca y se enteró de otra estafa que sufrió.

"Yo ya pagué, le mostré mi recibito de 400 millones que había pagado de IVA y resulta que la contadora me había hecho un recibo chimbo", contó con indignación, añadiendo que la deuda real ascendía a 900 millones más multas e intereses, mientras la responsable desaparecía.

A pesar del dolor de cabeza, Yeferson Cossio asegura que hoy tiene todo al día y sigue pagando sus impuestos en Colombia, pese a no tener la nacionalidad, sigue cumpliendo todas sus obligaciones con la DIAN.

