Tras una intervención por una falla cardíaca, el creador de contenido contó a sus seguidores que tuvo que regresar al hospital.

Yeferson Cossio vuelve a aparecer en un hospital y preocupa a sus seguidores, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

Una vez más el creador de contenido Yeferson Cossio volvió a generar preocupación con sus seguidores, tras compartir otra imagen desde el hospital. En especial, tras su incidente el pasado 22 de diciembre de 2025, cuando sus hermanas alertaron sobre su delicado estado de salud.

Según Cossio comentó a finales del 2025 explicó que: "Me enterraron unas cosas en las cámaras del corazón y me electrocutaron para que el corazón estuviera bien", relató en ese momento. Donde afirmó que para futuras ocasiones evitará los excesos y reducirá el estrés.

Puedes leer: Yeferson Cossio se quiebra al regresar al lugar donde casi pierde la vida: “voy a llorar”

Recordemos que en su momento, Carolina Gómez, novia del creador de contenido explicó que su pareja sufrió un colapso tras someter su cuerpo a un exceso de estrés sin tener un descanso pertinente; así mismo, explicó que el creador de contenido no durmió la cantidad de horas adecuadas.

“El corazón le iba a explotar por exceso de estrés. Él dormía día por medio por trabajar y llevaba así varios meses”, afirmó en su momento Carolina sobre la situación de su pareja sentimental.

Posteriormente, el creador de contenido se evidenció en una fiesta en Cartagena, donde él mismo rechazó tomar bebidas alcohólicas por su tema del corazón, sin embargo, su última publicación preocupó a sus seguidores.

Yeferson Cossio otra vez en el hospital

Por medio de una historia de Instagram, el influencer subió este 7 de enero del 2026 subió una foto desde una camilla de un hospital, tras 20 días de su hospitalización. Hecho que preocupó a sus seguidores, debido a que Yeferson Cossio no entregó mayor información sobre la situación.

"Desde ayer me volvieron a hospitalizar", escribió en sus historias. En el cual, en la imagen se logra evidenciar que está siendo monitoreado de su corazón, debido a que tiene algunos Electrodos de electrocardiograma (ECG). Los cuales ayudan a detectar la actividad del corazón en tiempo real y vigilar el ritmo cardíaco.

Puedes leer: Yeferson Cossio revela que su alianza con Camilo Cifuentes es para una fundación de animales

Por otro lado, en la foto subida por el creador de contenido se muestra que este lleva puesto en uno de sus dedos un Oxímetro de pulso para medir el oxígeno de la sangre y la frecuencia cardíaca, los cuales se usan generalmente durante una hospitalización en pacientes con antecedentes cardíacos.

Situación por la cual, esto dio pie para que muchos de sus seguidores crean que lo ocurrido tiene que ver con su corazón.

Foto: imagen tomada de @yefersoncossio.

Mira también: Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia; hermana publica imagen

