Fallece menor de edad buscado por muerte de hermanas de 14 y 17 años en Malambo

Siguen apareciendo detalles en el caso de las hermanas en Malambo; Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, al punto que este jueves 12 de marzo, Aldelso Fabián Nava Díaz, alias ‘Fabián’, de 17 años, perdió la vida en medio de un operativo policial en Maracaibo, Venezuela

El joven, que había huido de la justicia colombiana, se enfrentó a tiros con las autoridades locales antes de ser neutralizado. Según información del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (CPBEZ), el rastreo de alias ‘Fabián’ fue posible gracias al apoyo de la comunidad, que alertó a los oficiales sobre la presencia de un adolescente.

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Tanto es así que al verse descubierto por la comisión policial, Nava Díaz intentó buscar refugio en una vivienda cercana. Una vez acorralado, abrió fuego contra los oficiales, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el que resultó herido de gravedad.



Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Chamarreta, allí, los médicos certificaron su fallecimiento poco después. En el lugar de los hechos, las autoridades incautaron un teléfono móvil y otros objetos.

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¿Cuál es la relación de Alias ‘Fabian’ con las hermanas en Malambo?

Cabe destacar que Alias ‘Fabián’ estaba vinculado directamente con el caso de las hermanas en Malambo, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una zona enmontada, el pasado 28 de febrero tras estar desaparecidas desde el 17 del mismo mes y que fueran reconocidas por su madre el lunes 2 de marzo.

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Las investigaciones sugieren que el adolescente huyó a su natal Venezuela apenas días después de lo ocurrido, informando previamente a sus familiares sobre su plan de escape, para poder conseguir posada y huir de las autoridades colombianas.

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Se presume que Nava Díaz es la persona que aparece en un video grabado durante el crimen, donde se muestra el trato indolente hacia una de las menores. Por su captura, las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de 20 millones de pesos.

Con el fallecimiento de ‘Fabián’, el panorama procesal cambia, ya que no se podrá contar con su testimonio para esclarecer los detalles de la pesadilla vivida por las hermanas. Sin embargo, el teléfono incautado en Venezuela podría ser clave si contiene información sobre sus cómplices

Hasta el momento, por este caso han sido judicializados, Juan David Taboada, alias ‘Tata’ de 19 años, también está Alias ‘El Mono’ de 17 años, recluido en el Centro de Reeducación El Oasis en Soledad.

Las autoridades mantienen abierta la búsqueda de al menos tres personas más implicadas en el crimen, entre ellas un sujeto conocido bajo el alias de ‘Erick’. La cooperación entre la Fiscalía de Barranquilla y las autoridades venezolanas será fundamental para analizar las pruebas técnicas recolectadas en Maracaibo.

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