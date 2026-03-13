¿Cómo de película? Taxista borracho atropelló a cuatro policías en Bogotá e intentó volarse

La madrugada de este viernes 13 de marzo de 2026, se presentó en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, un hecho de intolerancia en donde un conductor de taxi, que después dio positivo en pruebas de alcoholemia, arrolló a cuatro uniformados de la Policía Metropolitana mientras se realizaban los procedimientos de rutina.

Se conoció que el suceso ocurrió pasadas las 2:00 a.m. en el barrio Capri, cerca de los límites con Lucero Alto y las autoridades mencionaron que los cuatro policías estaban realizando labores de registro y control a un ciudadano, atendiendo un requerimiento de la comunidad.

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En ese momento, el vehículo de servicio público apareció a alta velocidad. A pesar de que los uniformados le hicieron la señal de pare, el conductor de 29 años, hizo caso omiso a la autoridad, al punto que se conoció que el taxista aceleró y embistió al grupo de oficiales para intentar huir de estos.



¿Qué ocurrió con el taxista borracho?

Una vez sucedió el atropello contras los cuatro policías, se inició una persecución inmediata por parte de otros oficiales que llegaron al sitio para auxiliar a sus compañeros y hacer la detención del taxista borracho, logrando la interceptación a pocas cuadra de donde fue el incidente.

Durante la detención, el sujeto presentaba signos evidentes de haber ingerido licor, lo cual fue confirmado tras ser trasladado a Medicina Legal en la URI de Puente Aranda, luego de los exámenes correspondientes.

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Los cuatro policías afectados fueron atendidos inicialmente por paramédicos y luego trasladados a centros médicos en el occidente de la ciudad, ante esto, para Noticias Caracol el teniente coronel Carlos Torres, oficial de inspección, informó que los uniformados presentan lesiones que no son de gravedad y se encuentran fuera de peligro.

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Por otro lado, se conoció que el implicado deberá enfrentar un robusto esquema de sanciones administrativas y penales. Actualmente, se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de agresión a servidor público

De acuerdo con el Código Penal colombiano (Artículo 429), la violencia contra un funcionario en ejercicio de sus funciones conlleva penas de prisión de entre 4 y 8 años.

Además, al conducir en estado de embriaguez, el taxista borracho se enfrenta a multas económicas que rondan entre los 1.7 millones y superar los 60 millones de pesos, dependiendo del grado de alcohol detectado y también cancelación de su licencia de conducción e inmovilización del taxi.

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