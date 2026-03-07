Aprueban día cívico en homenaje a Miguel Uribe Turbay; ya hay fecha definida

El Concejo de Bogotá dio luz verde al Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, un paquete de medidas que busca integrar la trayectoria de Miguel Uribe Turbay en el día a día de la capital.

Puedes leer: Caso Miguel Uribe: reacción de alias Gabriela tras conocer los años que pagará en prisión

Este líder, que pasó por cargos como concejal, secretario de Gobierno y senador, ahora tendrá un lugar permanente en la nomenclatura y la agenda de la ciudad.



El primer gran cambio que sentirán los ciudadanos es en sus agendas. Se ha establecido que cada 11 de agosto será declarado día cívico en Bogotá.



Esta fecha, que conmemora el momento en que el dirigente dejó de existir en 2025 tras permanecer hospitalizado, será el marco para diversas actividades institucionales.

La idea es que la ciudad se detenga un poco para recordar su paso por la vida pública mediante eventos que incluirán la famosa Caminata de la Solidaridad y una media maratón que llevará su nombre oficial.

Si hablamos de geografía, los cambios son igual de llamativos. Una de las vías más transitadas, la Avenida Calle 34, en su tramo entre la Carrera Séptima y la intersección con la Calle 26 y la Avenida de Las Américas, pasará a llamarse Avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay.

No es el único espacio al aire libre que cambia de identidad; el reconocido parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, será rebautizado como Parque Miguel Uribe Turbay.

Publicidad

En este punto se instalará un monumento póstumo para recordar su labor política en el mismo sitio donde ocurrió el ataque que afectó su salud en junio de 2025.

Puedes leer: Esposa de Miguel Uribe da a conocer nuevos detalles del atentado contra el político

Publicidad

La movilidad, un tema que siempre estuvo en su radar legislativo, también se une a este reconocimiento. El Distrito tiene ahora la potestad de bautizar con su nombre una estación del Sistema Integrado de Transporte Público.

Esto podría ocurrir en la primera línea del Metro de Bogotá, en alguna de las troncales de TransMilenio o incluso en el sistema de cable aéreo, integrando su memoria en los recorridos cotidianos de miles de usuarios.

Dentro de las instituciones, los homenajes son más específicos. En el Concejo de Bogotá, se creará el "Salón Presidentes Miguel Uribe Turbay", acompañado de un busto en la plazoleta interna y un óleo en el Salón Comuneros. Estos elementos buscan resaltar su periodo como presidente de esa corporación.

Otros puntos de la ciudad, como la plazoleta fundacional de Usaquén, contarán con una estatua, y en el Cementerio Central se erigirá un monumento en su memoria.

La educación y el deporte también entran en esta renovación. El acuerdo contempla que una nueva sede educativa distrital lleve su nombre, promoviendo espacios de investigación y academia en conjunto con el sector privado y la Fundación Solidaridad por Colombia.

Además, tras estudios técnicos, lugares de alto impacto como el Estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes o el CEFE de Chapinero podrían ser renombrados en su honor.

Publicidad

Esta iniciativa, impulsada por diversos concejales, busca que el legado de Uribe Turbay trascienda el tiempo, convirtiendo su nombre en un punto de referencia constante para quienes habitan y visitan la capital colombiana.