Este sería el estadio que proponen lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay

Este sería el estadio que proponen lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay

Una propuesta en Bogotá para renombrar un icónico escenario deportivo desató un intenso debate entre política, tradición y pasión futbolera, ¿llevará el nombre de Miguel Uribe?

