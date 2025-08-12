Este sería el estadio que proponen lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay

El nombre de Miguel Uribe Turbay volvió a aparecer en conversaciones públicas, pero esta vez en un escenario inesperado: el fútbol. A pocos días de su fallecimiento, un concejal bogotano lanzó una propuesta que, sin exagerar, encendió un debate que va desde la política hasta las tribunas del estadio.

Todo empezó cuando el concejal Emel Rojas, conocido por representar a sectores cristianos, pidió oficialmente al Concejo de Bogotá que el nuevo estadio de la ciudad —el que reemplazaría al actual Nemesio Camacho ‘El Campín’— lleve el nombre del fallecido senador. La idea es que el escenario donde juegan Santa Fe y Millonarios deje atrás su tradicional denominación para convertirse en “Estadio Miguel Uribe Turbay”.

El anuncio cayó como un gol en tiempo de descuento: tomó a todos por sorpresa y no dejó indiferente a nadie. Mientras unos lo ven como un homenaje merecido, otros sienten que no tiene mucho sentido asociar su nombre al fútbol, ya que Uribe Turbay no tuvo una trayectoria destacada en el deporte capitalino.

En redes sociales, el debate se puso caliente. Entre mensajes de condolencia y muestras de respeto hacia la familia, también abundaron las críticas a la propuesta. Muchos tildaron la idea de oportunista, asegurando que el momento de duelo no debería aprovecharse para impulsar cambios de este tipo. Otros, más futboleros, defendieron que ‘El Campín’ es un símbolo que lleva décadas en el corazón de los bogotanos, y cambiarlo sería casi como borrar una parte de la historia de la ciudad.

Esto vale alquilar el Estadio El Campín

¿CÓMO SE LLAMARÁ EL NUEVO ESTADIO DE BOGOTÁ?

Hasta el momento, la empresa Sencia —encargada de construir y administrar el nuevo escenario deportivo— ya dejó claro que el nombre “Nemesio Camacho” seguirá presente. Sin embargo, el famoso apodo ‘El Campín’ todavía no está asegurado. En los próximos meses se decidirá si se mantiene tal cual, si se moderniza o si se añade algún complemento, como ocurre con otros estadios del mundo que suman el nombre de una figura importante.

En la propuesta de Rojas, el cambio sería más radical: eliminar el apodo histórico y reemplazarlo por el de Miguel Uribe Turbay. Esto, sin duda, no pasaría desapercibido para los aficionados que llenan las gradas.

Mientras tanto, en la calle y en redes sociales las opiniones siguen divididas. Algunos creen que sería un tributo justo para un político que dejó huella en la capital, mientras que otros argumentan que las canchas, goles y tribunas deberían llevar el nombre de deportistas o personajes directamente ligados al fútbol.

Lo cierto es que, más allá de los aplausos o las críticas, la propuesta logró lo que pocas veces pasa con un tema administrativo: que todo el mundo esté hablando de ella. Y si algo está claro, es que decidir el nombre del nuevo estadio no será tarea fácil. Entre tradición, historia, emociones y política, la pelota sigue rodando… aunque esta vez fuera de la cancha.

— Emel Rojas (@EmelRojasC) August 12, 2025