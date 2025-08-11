En vivo
MURIÓ MIGUEL URIBE
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO
CRISTIANO RONALDO SE CASA
Salen a la luz audios que le pusieron a Miguel Uribe antes de morir: "Yo me encargo"

Salen a la luz audios que le pusieron a Miguel Uribe antes de morir: "Yo me encargo"

María Claudia Tarazona pidió a sus hijas y a Alejandro que grabaran audios para Miguel Uribe en la UCI. Se recostó sobre él y le dijo: “Amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso con nuestra familia".

