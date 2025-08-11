Salen a la luz audios que le pusieron a Miguel Uribe antes de morir: "Yo me encargo"

Este 11 de agosto de 2025, Colombia recibió la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Tras más de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, no logró superar las graves heridas que sufrió el 7 de junio en un atentado durante un mitin político en el barrio Modelia, en la capital del país.

Uribe Turbay, de 39 años, fue impactado por dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras se dirigía a simpatizantes en el marco de su aspiración a la candidatura presidencial por el partido Centro Democrático. Desde su ingreso al hospital, fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Aunque en algunos momentos presentó signos de mejoría, su estado crítico nunca se revirtió.

La situación se agravó el sábado anterior a su muerte, cuando la clínica reportó un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central que obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la madrugada del 11 de agosto, a la 1:56, su deceso fue confirmado por el director médico de la institución, Adolfo Llinas. En su pronunciamiento, la Fundación Santa Fe lamentó el desenlace y expresó su solidaridad con la familia Uribe Turbay.

Publicidad

El velorio de Miguel Uribe será en el Congreso

Este mismo 11 de agosto, las mesas directivas del Senado y la Cámara anunciaron la suspensión de toda actividad legislativa hasta el 13 de agosto, para rendir homenaje al senador. Esa tarde, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, se instaló la cámara ardiente para la despedida de familiares, amigos y congresistas.

El martes 12, entre las 8:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde, se permitió el ingreso del público, bajo control del esquema de seguridad del Congreso. El miércoles 13 se realizó un homenaje solemne liderado por la Rama Legislativa, exclusivo para familiares e invitados, seguido del traslado del féretro a la Catedral Primada de Colombia, donde se llevaron a cabo las exequias.

Publicidad

Miguel Uribe: así fue el último cumpleaños del senador /Foto: Facebook Miguel Uribe

Los audios que le pusieron a Miguel Uribe en la UCI semanas antes de morir

Tras su fallecimiento, volvió a circular una entrevista de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, concedida al programa Los Informantes. En ella, narró un momento íntimo ocurrido cuando los médicos le advirtieron que la condición de su esposo era irreversible y que quedaban pocas horas de vida.

“Me dijeron ‘es cuestión de horas’. Les dije: Miguel no lo logró y Miguel se va a morir. Mándenle un mensaje a Miguel, muy importante hacer un cierre, despedirse”, contó.

María Claudia pidió a sus hijas y a Alejandro, el hijo menor de la pareja, que grabaran audios para él. Con esos mensajes en su celular, ingresó a la habitación de la UCI, se recostó sobre él y le habló directamente: “Amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso, no solamente con nuestra familia, con nuestro hijo, las niñas, con tu papá, hiciste un trabajo maravilloso en Colombia”.

Meses antes de su muerte, Miguel Uribe celebró su cumpleaños número 39. En esa ocasión, su esposa le dedicó un mensaje público acompañado de una fotografía en la que aparecían abrazados y sonrientes.

“Amor, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por ser el mejor papá y el mejor esposo. Gracias por tu entrega a nuestro país y por luchar todos los días para que Colombia sea el lugar que nuestros hijos y todos los colombianos necesitan. Te amo”, escribió María Claudia Tarazona.

Publicidad

Publicidad