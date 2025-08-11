Velorio de Miguel Uribe Turbay EN VIVO: Despedida al senador e ingreso al público

El Congreso de la República se convirtió en el escenario principal para la última despedida a Miguel Uribe Turbay. Tras confirmarse su fallecimiento este lunes 11 de agosto, las puertas del Capitolio Nacional abrieron para rendir homenaje al senador y precandidato presidencial, cuya vida se apagó luego de más de dos meses de lucha en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Toda la actividad legislativa quedó suspendida desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de agosto, como parte de los actos oficiales programados. El comunicado oficial establece claramente la programación para los días de homenaje: la cámara ardiente se instaló el lunes para el círculo cercano; el martes 12 de agosto se abrió el ingreso al público; y el miércoles 13 hubo un homenaje de la Rama Legislativa y el traslado posterior a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.

El martes 12 de agosto, el ingreso del público quedó fijado entre las 8:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Ese acceso estaría coordinado por la seguridad del Congreso de la República, con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado de las personas que desearan despedir al senador y precandidato presidencial. El miércoles 13 de agosto se adelantó un acto solemne por parte de la Rama Legislativa, programado desde las 9:00 de la mañana, que fue exclusivo para familiares y congresistas; acto seguido se dispuso el traslado a la Catedral Primada para las exequias.

Según la información que compartiste, Miguel Uribe permaneció hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Después del ataque ocurrido el pasado 7 de junio, durante una actividad preelectoral en la localidad de Fontibón, el político fue sometido a múltiples cirugías y procedimientos médicos y luchó por su vida durante más de dos meses. La noticia de su muerte se confirmó el lunes 11 de agosto, poniendo fin a ese periodo de atención médica intensa.

El cronograma oficial y las restricciones de acceso están explicitados en el comunicado de las mesas directivas: instalación de cámara ardiente el lunes por la tarde para familiares, amigos y congresistas; apertura al público el martes en el horario establecido; y homenaje privado de la Rama Legislativa el miércoles, seguido del traslado a la Catedral Primada para las exequias.