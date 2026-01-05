Actriz de ‘Ant-Man’ revela que sufrió daño cerebral permanente tras fuerte traumatismo

La industria de Hollywood se encuentra en estado de alerta tras las recientes declaraciones de Evangeline Lilly. La actriz, quien alcanzó la fama mundial hace dos décadas como la inolvidable "Kate" en la serie de culto Lost, compartió una noticia que ha dejado helados a sus seguidores: padece un daño cerebral permanente derivado de un traumatismo craneoencefálico.

Este diagnóstico surge tras meses de incertidumbre después de un accidente que cambió drásticamente el rumbo de su vida y su carrera profesional.

A través de un video personal compartido a inicios de este 2026, Lilly explicó que los resultados de una serie de tomografías y estudios neurológicos realizados en una clínica de Cleveland confirmaron la gravedad de su situación.



Según sus propias palabras, el veredicto médico es claro: el impacto sufrido ha dejado secuelas que afectan casi todas las áreas de su cerebro, las cuales ahora operan con una funcionalidad limitada.

La cronología de este suceso se remonta a la primavera de 2025. Mientras disfrutaba de unas vacaciones en el archipiélago de Hawái, Lilly sufrió un desmayo repentino en la playa.

La caída fue tan violenta que su rostro y su cabeza impactaron directamente contra una roca, provocándole una conmoción cerebral inmediata y un traumatismo traumático severo.

Aunque inicialmente la alarma no fue total, la actriz comenzó a notar que algo no andaba bien en su acontecer diario. Un mes después del incidente, anunció su retiro temporal de la actuación, una decisión que ahora cobra un sentido mucho más profundo a la luz de los resultados médicos.

La canadiense admitió que, además del golpe, podrían existir otros factores en estudio que contribuyen a su estado actual.

Afrontar la realidad de que su cerebro ya no responde como antes ha sido un desafío monumental para la intérprete de Tauriel en la trilogía de El Hobbit.

Lilly ha sido honesta sobre la dificultad que representa este nuevo capítulo de su vida, calificando como "incomoda" la tarea de intentar revertir estas deficiencias cognitivas a través de tratamientos médicos especializados.

Sin embargo, en medio de la adversidad, la actriz ha encontrado una perspectiva optimista y transformadora. Sorprendentemente, ha declarado que este deterioro cognitivo la ha obligado a "bajar el ritmo", permitiéndole disfrutar de una tranquilidad que no conocía desde que se convirtió en madre.

Durante las pasadas fiestas de fin de año, Lilly experimentó un periodo de relajación profunda, alejándose del ajetreo constante de la fama y la producción cinematográfica.

Lilly, quien actualmente vive con su esposo y sus dos hijos, enfatizó que su trabajo ahora no es estar frente a las cámaras, sino llegar al fondo de su condición médica.

A pesar de que la idea de "trabajar duro" en su rehabilitación no le entusiasma —dado que siente que ha trabajado arduamente toda su vida—, se muestra enfocada en seguir las instrucciones de los especialistas para mejorar su calidad de vida.

Pese a la rudeza del diagnóstico, el mensaje de Evangeline Lilly no es de derrota, sino de gratitud.

La actriz ha expresado sentirse “extraordinariamente agradecida y bendecida”, encontrando consuelo al saber que sus síntomas no se debían simplemente a la perimenopausia, como podría haber sospechado inicialmente, sino que tienen una causa física identificada que puede ser tratada.