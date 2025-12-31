¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez? Esto fue lo que dijo la actriz sobre su relación

La reconocida actriz colombiana Alina Lozano, famosa por su papel en Pedro, el Escamoso, volvió a ser el centro de atención del público al hablar con sinceridad sobre su relación con el creador de contenido Jim Velásquez, con quien mantiene una realación desde hace varios años pese a la significativa diferencia de edad y las constantes críticas en redes sociales.
La pareja contrajo matrimonio en 2023 y desde entonces viene siendo objeto de especulaciones sobre la autenticidad de su vínculo, si su relación es una estrategia de marketing para ganar seguidores o incluso si Alina estaría manteniendo económicamente a su esposo.
Puedes leer: Video: Alina Lozano fue orinada por un león frente a Jim Velásquez; no pudo hacer nada
¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez?
En una reciente entrevista con la revista People en Español, Alina Lozano se refirió con sinceridad a estas teorías. La actriz aseguró que no está con Jim por su juventud ni por conveniencia económica, desmintiendo los rumores de que ella sería quien sostendría financieramente la relación desde antes de casarse.
“Yo siento que yo aterricé esa relación. Cuando él me dijo sus sentimientos, yo lo primero que le dije es: ‘¿Tienes plata? Porque yo no me voy a meter con una persona tan joven y que no tenga dinero’”, contó la actriz y recalcó que Jim es independiente económicamente desde hace tiempo, algo que valoró positivamente al consolidar su relación.
Con esto, Lozano no solo desmintió que mantenga al creador de contenido, sino que también puso en contexto cómo fue el inicio de su vínculo amoroso: “Él está solo, yo estoy sola, tenemos ya una amistad… Yo empecé a mirar esa posibilidad y de esa posibilidad muy aterrizada salió la relación”, explicó.
Desde que se hizo pública su relación, muchas personas en redes sociales han cuestionado la pareja por la diferencia de edad y por la dinámica entre ambos. Algunos incluso han llegado a sugerir que la relación podría no ser completamente natural o que estaría orientada a generar contenido y beneficios económicos.
Publicidad
Puedes leer: Alina Lozano protagoniza escándalo en tienda de arepas de Chía con una empleada
“En las redes entran jóvenes y me dicen: ‘Ay, yo tengo 20 años, ay adóptame’. Como si siempre el estigma de la mujer mayor que tiene que encontrar un colágeno porque la mujer mayor no se puede sostener por ella misma. Yo, mi colágeno lo compro, el de tarrito, que es muy bueno. El amor es otra cosa", aclaró la actriz.
Publicidad
Sin embargo, Alina afronta estos comentarios con humor y seguridad, señalando que su historia de amor no se basa en estereotipos ni en expectativas ajenas, sino en una conexión genuina con la personalidad y forma de ser de Jim.