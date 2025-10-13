Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
¿ADIÓS AL SISBÉN?
ACCIDENTE MARTÍN ELÍAS JR.
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Famoso actor colombiano habló de su ruptura y reveló que lleva año y medio en otro cuarto

Famoso actor colombiano habló de su ruptura y reveló que lleva año y medio en otro cuarto

En redes, el actor decidió hablar sin filtros sobre su ruptura y sorprendió con una confesión que pocos esperaban.