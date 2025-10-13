Famoso actor colombiano habló de su ruptura y reveló que lleva año y medio en otro cuarto

El actor colombiano Víctor Hugo Ruiz sorprendió a sus seguidores al hablar por primera vez de su situación sentimental. A través de su cuenta de Instagram, el reconocido intérprete reveló que lleva más de dos años separado y que, durante el último año y medio, ha dormido en habitaciones distintas a las de su expareja, Manuela.

“Hace más de dos años separado. Y año y medio durmiendo en otro cuarto”, escribió en una de sus historias, acompañando el mensaje con una reflexión sobre la cantidad de personas que atraviesan procesos similares.

Víctor Hugo Ruiz habla abiertamente sobre su separación y genera reflexión en redes sociales

Ruiz, quien generalmente ha mantenido un bajo perfil en lo que respecta a su vida personal, explicó que decidió compartir esta información al notar el impacto que su experiencia podía tener entre sus seguidores. “Vi que hay muchas personas viviendo lo mismo. Pregunté qué opinan, porque esta historia generó polémica y muchas preguntas sobre mi vida privada… que, aclaro, no publico mucho, porque mi vida pública es diferente”, agregó el actor en su publicación.



Aunque no dio detalles sobre los motivos de la ruptura, su sinceridad generó una avalancha de comentarios y reacciones. Cientos de usuarios le expresaron palabras de apoyo y empatía, resaltando el valor de hablar con honestidad sobre un tema que muchas veces se mantiene en silencio. “Abrirse, mi amor, es la única manera de cerrar ciclos y que te llegue un nuevo amor”, comentó una seguidora. Otro usuario escribió: “Decir adiós a tiempo es lo más inteligente que se te puede recomendar. La vida no es eterna para vivir situaciones que no aportan alegría”.

Entre los mensajes que recibió, uno provenía de una periodista que recordó haberlo visto en varios eventos solo, lo que ahora cobra sentido tras su confesión: “Tú más que nadie sabes que nos hemos visto hace mucho en eventos… primero solo, sin pareja, o al menos no con ella”.

Publicidad

Las declaraciones del actor reavivaron el debate sobre los límites entre lo privado y lo público, especialmente en la era de las redes sociales. Como comentó uno de sus seguidores: “La vida privada deja de ser privada cuando se publica. Entonces viene la mejor parte de compartir: la opinión de los demás sobre lo que dices, cuentas o preguntas públicamente”.

