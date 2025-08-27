Reconocido actor terminó en un hospital tras salir de rumba en Bogotá; lo dejaron sin nada

El actor mexicano Andrés de la Mora, quien se encontraba en Bogotá por compromisos laborales, vivió un calvario que lo ha dejado profundamente afectado.

Lo que inició como una salida social para disfrutar de la vida nocturna capitalina, se convirtió en una desorientadora pesadilla de la que despertó sin sus pertenencias y con graves daños económicos.



Según su testimonio para el programa La Red de Caracol Televisión y otros medios, De la Mora, recordado por su participación en la película colombiana 'El Paseo 6' y la serie juvenil 'Noobees', decidió utilizar una aplicación de citas para conocer gente nueva durante su estadía en la capital.

Tras hacer match con una mujer, le propuso salir con un amigo suyo y una amiga de ella para ir de rumba.

La noche transcurría con normalidad en la zona T, ubicada en la calle 85. Sin embargo, alrededor de las 3:00 a.m., los planes dieron un giro inesperado.

Cuando De la Mora sugirió continuar la fiesta en un after, las mujeres propusieron, en cambio, dirigirse al hotel donde él se hospedaba. El actor accedió, sin prever el dramático desenlace.

"No pasaron ni 10 minutos y de un segundo a otro amanezco en una cama de un hospital", relató De la Mora. Pasó casi un día y medio en el centro médico, desorientado y confundido, con algunos golpes en su cuerpo y sin el más mínimo recuerdo de lo sucedido esa noche. Fue su mánager quien le confirmó la cruda realidad:

"Estas chicas que conociste te drogaron y te robaron". Además, su amigo también sufrió, encontrándose golpeado en la cara. Los exámenes de toxicología realizados por los médicos no lograron identificar la sustancia específica que le fue suministrada.

Al regresar a su hotel, la magnitud del robo se hizo evidente. El actor perdió dispositivos electrónicos, una significativa cantidad de dinero en efectivo y fue víctima de movimientos bancarios fraudulentos. Entre lo sustraído se encontraban:

Su computador portátil, valorado en aproximadamente 4.000 dólares.

Alrededor de 10.000 dólares en efectivo. También se menciona que, en efectivo, la suma fue de aproximadamente "1’200.000", lo que podría referirse a pesos colombianos dada la mención de dólares para otros ítems.

Lo que más le dolió a De la Mora fue la pérdida de su computador, ya que contenía información vital sobre su vida personal y trabajo.

Recordó que a él le dieron una dosis mayor de la sustancia, lo que lo hizo desplomarse, mientras que su amigo recibió menos y fue quien, bajo los efectos, autorizó la salida de las mujeres del hotel antes de llamar a emergencias al ver la situación.

Andrés de la Mora acudió a la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia, pero lamentó la falta de sensibilidad y las interrupciones por parte de la funcionaria que lo atendió, quien intentó minimizar sus declaraciones.

A pesar de todo, el actor subraya que, más allá de las pérdidas económicas, lo que busca es justicia y que nadie más tenga que experimentar una "pesadilla" similar.

