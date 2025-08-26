Catherine Siachoque reveló que tiene hasta los 56 años para ser madre; esta es la razón

Catherine Siachoque, una de las actrices colombianas más reconocidas en la televisión hispana, forjando una sólida carrera en Estados Unidos durante más de dos décadas. Su talento la llevo a participar en producciones memorables como Las Juanas, Tierras de Pasiones y Sin senos no hay paraíso.

Lee más: ¿Catherine Siachoque le busca mujeres a Miguel Varoni para 'estar' los tres?

A lo largo de los años, además de destacar en el ámbito artístico, ha dado de qué hablar por su vida personal, especialmente por su postura frente a la maternidad. Aunque nunca considero ser madre como una meta esencial, en varias entrevistas ha revelado que no descarta la posibilidad por completo.



De hecho, en conversación con TVyNovelas México, confesó que en algún momento evaluó la opción de congelar sus óvulos para tener la posibilidad de formar una familia más adelante. “Están congelados, tengo hasta los 56 años para decidir”, explicó, señalando que, aunque cuenta con esa alternativa, no es algo en lo que piense constantemente.

Catherine también dejó claro que para ella la felicidad no depende de la maternidad. “Cada persona busca la felicidad a su manera. Hay quienes la encuentran teniendo hijos, otros viviendo en pareja o cuidando a sus padres”, comentó en tono reflexivo.

Incluso reveló que en el pasado intentó quedar embarazada junto a su esposo, el actor Miguel Varoni, a través de un tratamiento de fertilización asistida. Sin embargo, al no lograrlo, decidió enfocarse en otros aspectos de su vida y confiar en la ciencia para el futuro. Actualmente, cuenta con embriones congelados y también considera la adopción como una opción viable.

Publicidad

¿Cómo es la relación entre Catherine Siachoque y Miguel Varoni?

La relación entre Siachoque y Varoni es una de las más admiradas en el mundo del entretenimiento. Llevan más de 20 años juntos, lo que ha generado curiosidad entre sus seguidores sobre la ausencia de hijos. Ante las especulaciones, la actriz enfatizo en que nunca ha priorizado la estética ni cuestiones físicas por encima de su familia.

“Yo tengo la bendición de tener unos padres maravillosos, hermanos que adoro y sobrinos que son mi alegría. Ese es mi regalo de vida”, expresó en una transmisión en vivo, desmintiendo rumores sobre su decisión de no ser madre.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni Foto: Instagram @soyvaroni

Publicidad

Más allá de su vida personal, Catherine sigue marcando hitos en su carrera. Recientemente, sorprendió al anunciar que ingresó a Harvard, cumpliendo uno de sus mayores sueños. En una entrevista con Hola! USA, compartió la emoción de volver a un aula después de tantos años y rodearse de profesores y compañeros brillantes.

Te puede interesar: " type="text/html" data-cms-ai="0">Aura Cristina Geithner ventiló verdad sobre su romance con Miguel Varoni: "Se desbarató"

“Esto es un regalo de la vida y de Dios. Hay que trabajar, esforzarse y seguir soñando”, afirmó. En redes sociales, motivó a sus seguidores con un mensaje inspirador: “Los sueños se cumplen. No importa la edad ni las circunstancias, si luchas por ellos, llegan”.

Mira también: Miguel Varoní confiesa que dirigió escena acalorada de su esposa