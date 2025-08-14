Miguel Varoni reveló cómo se obsesionó para bajar de peso: "¿usted se quiere morir?"

Miguel Varoni, reconocido actor colombiano y protagonista de la icónica serie Pedro el escamoso, habló abiertamente sobre los retos emocionales y mentales que enfrentó después de someterse a una cirugía bariátrica.

En una entrevista para el pódcast Ser 360, el artista compartió su experiencia con diversos procedimientos estéticos y admitió que la pérdida acelerada de peso se convirtió en una obsesión.



“Comencé a adelgazar a un ritmo impresionante, y eso empezó a gustarme demasiado. Quería seguir bajando y no detenerme. Llegó a convertirse en una especie de enfermedad, me volví un poco loco con el tema, hasta que un amigo me preguntó: ‘¿Usted se quiere morir?’”, relató.

Varoni explicó que, aunque inicialmente buscaba mejorar su salud, el proceso físico derivó en un afán por transformar su imagen, algo que también experimentan otros pacientes que adelgazan rápidamente.

“Aunque me obsesioné, no me arrepiento de haberme hecho la cirugía. Me gusta cómo estoy ahora, me gusta sentirme bien”, aseguró, al tiempo que invitó a quienes estén pensando en tomar decisiones similares a hacerlo siempre bajo supervisión profesional.

“El punto clave es no tener dudas. Si no están conformes con algo, arréglenlo, eso está bien. Pero háganlo con el acompañamiento de un especialista. La vida es una y debemos cuidarla; si hay posibilidad de mejorar, hay que aprovecharla”, aconsejó.

El actor también hizo un llamado a evitar los prejuicios hacia las intervenciones quirúrgicas que buscan mejorar la calidad de vida y la autoestima. “El bienestar no es solo estético, también tiene que ver con la salud física y mental”, recalcó.

Durante la conversación, recordó que enfrentó críticas y especulaciones sobre su aspecto. Respondió señalando que muchas veces la gente desconoce el esfuerzo y las motivaciones que hay detrás de una cirugía realizada por razones de salud.

Varoni reveló que llegó a sentirse más seguro cuanto más delgado se veía, incluso al punto de preferir un aspecto “demacrado”. “Si pesaba 68 kilos, sentía que debía levantarme a hacer cardio para seguir bajando. Todo comenzó por el dolor que tenía en las rodillas antes de perder casi 50 kilos”, confesó.

En cuanto a las intervenciones en su rostro, explicó que la pérdida drástica de peso provocó flacidez en su piel y un envejecimiento prematuro. Su cirujano, Alan González, le sugirió realizar un procedimiento correctivo, ya que incluso llegó a pensar que Varoni padecía una enfermedad.

El actor decidió documentar y compartir públicamente la cirugía facial en redes sociales para normalizar el uso de la ciencia en estos casos. “Quería operarme y que todo el mundo lo supiera. No hay que tener miedo de decir que uno se apoya en estos procedimientos”, concluyó.

