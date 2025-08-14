En vivo
Farándula  / Miguel Varoni reveló cómo se obsesionó para bajar de peso: "¿usted se quiere morir?"

Miguel Varoni reveló cómo se obsesionó para bajar de peso: "¿usted se quiere morir?"

En medio de una entrevista, el actor dio detalles de cómo pasó de pesar 68 kilos a 50 kilos, sin importar que eso le estaba afectando su salud y preocupando a sus amigos.

