Aura Cristina Geithner ventiló verdad sobre su romance con Miguel Varoni: "Se desbarató"

Treinta años después de haber protagonizado uno de los escándalos más comentados de la farándula colombiana, la actriz Aura Cristina Geithner decidió hablar abiertamente sobre el romance que vivió con el también actor Miguel Varoni.

Puedes leer: Aura Cristina Geithner revela qué opina su hijo sobre que sea creadora de contenido

En una entrevista para el programa En la vida de, Geithner compartió detalles desconocidos de aquella relación que, según sus propias palabras, fue intensa, verdadera y profundamente dolorosa.

“Siempre le aposté al amor, y con Miguel Varoni no fue la excepción”, confesó la actriz, recordando que el romance surgió durante las grabaciones de la telenovela La potra zaina.

“Estábamos trabajando juntos, y en medio de ese proyecto tan intenso, nos enamoramos. Fue algo mutuo. Los dos nos dejamos llevar por lo que sentíamos”, relató con honestidad.

Sin embargo, el vínculo no estuvo exento de polémica. En ese momento, Miguel Varoni aún estaba casado con la también actriz Patricia Ércole, una figura respetada en el ámbito artístico.

Publicidad

Cuando la relación entre Varoni y Geithner salió a la luz, los medios de comunicación no tardaron en amplificar el escándalo. Poco después, la separación entre Varoni y Ércole fue confirmada, lo que agudizó la atención mediática sobre la vida sentimental del actor.

Geithner recordó que, pese a no haber dado declaraciones en su momento, la presión fue brutal.

Publicidad

“Gracias a Dios no había redes sociales. Yo me mantuve callada. Salían portadas hablando de mi silencio, diciendo que era toda una dama”, comentó en una entrevista anterior para Eva Magazine.

En minifalda, Aura Cristina Geithner lo meneó al ritmo de champeta Aura Cristina Geithner bailando champeta - Foto Instagram

Aun así, esa discreción no evitó que fuera duramente juzgada.

“Mientras a él lo aplaudían por ser el macho, a mí me castigaban. Fue una época muy difícil para mí”, afirmó.

“Los matrimonios no se dañan porque sí. Si esa relación se desbarató, fue porque ya no había nada. La persona que estaba conmigo en ese momento (Miguel) estaba cansada de su matrimonio”, agregó, defendiendo su papel en una historia que, según ella, ya venía fracturada desde antes.

Puedes leer: Sorpresiva reacción de Aura Cristina Geithner al matrimonio de su ex Marcelo Dos Santos



¿Qué dijo Miguel Varoni sobre su infidelidad con Aura Cristina Geithner?

Miguel Varoni, uno de los rostros más reconocidos de la televisión latinoamericana, recordado por su papel icónico en Pedro, el escamoso, ha mantenido una carrera sólida tanto en Colombia como en el exterior.

Más allá de su versatilidad como actor, su vida sentimental ha sido tema recurrente en la prensa. Años después de su separación de Patricia Ércole, conoció a la actriz Catherine Siachoque durante el rodaje de Las Juanas, en 1997.

Publicidad

Dos años más tarde, en 1999, contrajeron matrimonio, y desde entonces han construido una relación estable que ha perdurado más de dos décadas.

Varoni ha descrito a Siachoque como una mujer “única y perfecta”, asegurando que ella ha sido una influencia fundamental en su vida personal y profesional.

Publicidad

Por su parte, Aura Cristina Geithner ha reenfocado su carrera, combinando su faceta de actriz con la de cantante y creadora de contenido.

En la actualidad, ha logrado mantener independencia económica gracias a la producción de contenido exclusivo y el desarrollo de sus propios proyectos musicales.

Uno de sus mayores apoyos ha sido su hijo, Demian Dos Santos, fruto de su relación con el actor Marcelo Dos Santos.

“Tenemos un lazo hermoso. Yo no le escondo nada a Demian y él tampoco a mí”, afirmó Geithner en una reciente aparición en el programa El placer de tenerte.

Hoy, con la serenidad que da el paso del tiempo, la actriz hace un ejercicio de catarsis pública y cierra un capítulo que alguna vez estuvo marcado por la crítica, el juicio y la exposición.

“Tal vez cometí el error de hablar, de confesar lo que sentía, pero jamás pensé que eso se me fuera a volver en contra de esa manera”, concluyó.

Publicidad

Mira también: Polémica por la nueva muñeca BARBIE con DIABETES: ¿inclusión real o jugada de marketing?