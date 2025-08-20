En vivo
Andrea Petro rompe silencio sobre su familia: “Cuando me llaman es porque pasó algo"

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, desafía la imagen convencional de la familia presidencial al revelar la naturaleza pragmática y sincera de sus lazos afectivos.

