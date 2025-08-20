Andrea Petro rompe silencio sobre su familia: “Cuando me llaman es porque pasó algo"

En una honesta entrevista concedida a El Klub de La Kalle, Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, compartió detalles íntimos sobre la dinámica familiar que la une a su progenitor.

Lejos de la imagen de cercanía constante que a menudo se proyecta de las familias públicas, Andrea reveló una realidad más mesurada y particular: "Mi familia no somos de los que nos llamamos todos los días o nos vamos a decir te quiero y todo eso".

Esta franqueza ofrece una perspectiva inusual sobre la vida de quienes rodean al círculo presidencial, mostrando que, a pesar de las expectativas, sus relaciones son, en esencia, "normales" a su manera.



La comunicación en la familia Petro, según Andrea, es principalmente funcional. Las llamadas no son rutinarias; suelen ocurrir.

"Cuando nos llamamos es porque es necesario y porque hay algo, pasó algo", expresó en El Klub.

Esta costumbre ha forjado una reacción automática en Andrea: ante una llamada inesperada, su primera pregunta es: "¿Qué pasó?".

Publicidad

Lo más sorprendente, y quizás entrañable, es la reacción de Andrea ante una demostración espontánea de afecto de su padre. Ella narra que, ocasionalmente, el presidente le envía un "te amo" por mensaje, lo que inmediatamente activa sus alarmas.

Publicidad

Como madre de dos niñas y residente en Marsella, Francia, desde hace 15 años, su decisión de emprender en Colombia con su marca de moda sostenible, Bachué, es una apuesta personal.

Puedes leer: Andrea Petro revela los dibujos secretos del presidente Gustavo Petro en plenas reuniones

Ella misma lo explica: "es para resolver mi vida porque cómo voy a hacer... no tengo salario pues yo en dos años no voy a vivir de mi emprendimiento".

Para sostenerse mientras su negocio crece, Andrea Petro trabaja como "comercial independiente en Europa", una "mercenaria en comercial" que trae empresas europeas a Colombia.

Esta versatilidad y su capacidad de gestionar múltiples roles simultáneamente son "impresionantes" para los propios entrevistadores, quienes se preguntan cómo logra equilibrar su vida personal y profesional.

Andrea, con humor, bromea sobre dejar a sus hijas "encerradas en un carro" con su madre para poder atender sus compromisos, aunque rápidamente aclara que están seguras y bien cuidadas.

Publicidad

Mira la entrevista completa: