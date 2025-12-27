Publicidad

VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
JESSICA CEDIEL RESPONDE A CRÍTICAS POR FOTOS DEL FUNERAL DE SU PAPÁ
TRES NIÑOS QUEDARON ATRAPADOS EN SU CASA TRAS INCENDIO,
TIERNO ROBO DE UN PERRO
HORÓSCOPO DEL DÍA

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Perro que robó un peluche fue adoptado, pero una triste noticia empañó su final feliz

Perro que robó un peluche fue adoptado, pero una triste noticia empañó su final feliz

La historia del perro que se robó un peluche en una tienda tuvo un giro agridulce tras su adopción y una inesperada noticia.

Perro viral del centro comercial encontró hogar, aunque tuvo una inesperada pérdida.jpg
Perro viral del centro comercial encontró hogar, aunque tuvo una inesperada pérdida
Foto: Facebook: Perrito de Plaza Las Américas
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Lo que comenzó como una travesura inocente terminó convirtiéndose en una de las historias más conmovedoras que circularon en redes sociales durante la temporada decembrina.

Un perro callejero se robó la atención de cientos de personas tras ingresar a una tienda Miniso, en un centro comercial de Yucatán, México, y salir de allí con un peluche entre el hocico.

El gesto, lejos de generar molestia, despertó sonrisas, empatía y una ola de solidaridad que cambiaría su vida para siempre.

El curioso episodio ocurrió cuando el perro ingresó tranquilamente al local y, tras recorrer algunos pasillos, eligió un peluche blanco que comenzó a morder y sacudir como si fuera su mayor tesoro.

Los empleados intentaron recuperarlo, pero el can se mostró firme en su decisión y salió del lugar orgulloso, desatando risas y aplausos entre los clientes que presenciaron la escena.

Perro viral: un peluche, aplausos y mucha empatía

Al notar que el animal no soltaba el juguete y que los trabajadores solo cumplían con su labor, los clientes tomaron una decisión que conmovió a miles: hicieron una colecta para pagar el peluche.

Así, lo que parecía un robo se transformó en un regalo lleno de simbolismo. El perro salió del centro comercial con su peluche en regla y con el cariño de todos los presentes, en un gesto que recordó el verdadero espíritu de la Navidad: la solidaridad.

Los videos del momento no tardaron en hacerse virales. En las imágenes se ve al can correr, saltar y jugar con su nuevo juguete, como si no pudiera creer lo que estaba viviendo. Esa reacción fue suficiente para que miles de usuarios se enamoraran de su historia y comenzaran a preguntarse qué pasaría con él después.

Perro adoptado: un nuevo hogar y una noticia agridulce

Días después, llegó la mejor noticia: el perro había sido adoptado. Un joven decidió darle un hogar definitivo y no dudó en compartir el proceso en redes sociales.

Desde su traslado en automóvil hasta sus primeros momentos en casa, el can mostró una tranquilidad que contrastaba con los días de calle que había vivido.

Con collar, correa y una cama propia, el perro inició una nueva etapa. Incluso, su familia pidió ayuda para elegirle un nombre, y finalmente fue bautizado como Thor.

Sin embargo, no todo fue felicidad completa. En una de las publicaciones más recientes, se reveló que, aunque ya tenía hogar, el can había perdido el peluche que lo hizo famoso.

“Hola amigos, ya fui adoptado, pero perdí mi peluche”, decía el mensaje que enterneció y entristeció a sus seguidores.

Según se explicó, Thor ya había sido rescatado anteriormente, pero se escapó tras romper una ventana, lo que lo llevó a deambular por las calles de Mérida hasta que el video viral ayudó a reencontrarlo.

A pesar de la pérdida de su peluche, la historia del Thor tiene un final profundamente positivo. Pasó de la calle a un hogar lleno de cariño, demostrando que, a veces, una pequeña travesura puede abrir la puerta a una segunda oportunidad y recordarnos que muchos animales solo buscan amor, cuidado y un lugar al que puedan llamar hogar.

