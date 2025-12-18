Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Despechada envía comida para perro a la amante de su novio en su cumpleaños

VIDEO: Despechada envía comida para perro a la amante de su novio en su cumpleaños

Un inusual pedido realizado a través de una aplicación de domicilios dejó en evidencia una infidelidad y desató miles de reacciones por la forma en que la mujer decidió confrontar la situación.

Domiciliario cuenta anécdota de infidelidad
Mujer por medio de un domicilio le mandó comida para perro a la amante de su novio
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

Una anécdota que circula en redes sociales involucra a una mujer que utilizó un pedido de Rappi de una forma poco convencional: para enviarle comida para perros a la amante de su esposo junto con un mensaje directo sobre su relación.

El caso fue relatado por un repartidor de la plataforma de domicilios en un video que se hizo viral recientemente. Según el domiciliario, recibió un pedido desde una tienda de mascotas que incluía un kilo de alimento para perros y una solicitud especial de la cliente.

Puedes leer: La triste historia detrás de los sándwiches colgados en una calle de Medellín

Esta mujer pidió que se añadiera al paquete una bolsa de regalo y una tarjeta con un mensaje personalizado, prometiéndole al repartidor una buena propina por su gestión.

Al momento de escribir la dedicatoria, el domiciliario se dio cuenta de que el pedido no era para un familiar o amigo, sino para la presunta amante de su esposo.

La tarjeta debía llevar un texto con tono provocador dirigido a la mujer, en el que la novia del hombre se refería a la supuesta amante con un término ofensivo y al mismo tiempo le deseaba que disfrutara el detalle.

Por motivos de conducta, el repartidor inicialmente dudó escribir exactamente lo que le habían pedido, pero aceptó la propina adicional y lo hizo.

Tras dejar el pedido en un establecimiento donde, de acuerdo con el relato, se celebraba el cumpleaños del hombe infiel, el repartidor regresó y compartió la historia en TikTok, lo que rápidamente llamó la atención de usuarios y generó opiniones encontradas.

Usuarios que reaccionaron al video comentaron con humor sobre la ocurrencia, aunque también hubo quienes señalaron que el uso de aplicaciones de domicilios puede llegar a extremos cuando se mezclan con relaciones personales y emociones intensas.

Un comentario que acumuló demasiados me gusta, apuntó irónicamente a cómo estas plataformas pueden ser usadas para “dar ideas” sobre distintos usos más allá de los pedidos de comida o mercado.

Puedes leer: ¿Un milagro? Vendedor en silla de ruedas se levanta al ver que le quitan mercancía

Aunque el relato se presentó con humor en redes, no hay información oficial sobre las identidades ni consecuencias legales de lo ocurrido, por lo que lo sucedido permanece como una curiosidad viral que muchos han compartido y comentado en las diferentes redes sociales.

Mira también: El precio de la INFIDELIDAD: EL FUERTE CASTIGO que recibe la pareja infiel del concierto de COLDPLAY

