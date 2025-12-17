¿Un milagro? Vendedor en silla de ruedas se levanta al ver que le quitan mercancía

Un video grabado en plena calle volvió a encender el debate en redes sociales. Se trata de un vendedor ambulante que usaba una silla de ruedas y que, durante un operativo de la Policía contra el comercio informal, terminó levantándose ante la mirada de decenas de personas. La grabación no tardó en circular y convertirse en uno de los contenidos más comentados de los últimos días.

El hecho ocurrió en el centro de Tampico, México, durante un procedimiento de las autoridades locales para retirar mercancía vendida en el espacio público. Según se observa en varios videos difundidos en plataformas digitales, el operativo generó tensión entre algunos vendedores y los uniformados. En medio del desorden, ropa y productos quedaron esparcidos en la vía, mientras varios transeúntes sacaban sus celulares para registrar lo que estaba pasando.

Uno de esos registros, compartido en TikTok por un usuario identificado como Sebastián, captó el momento que terminó marcando la diferencia. En el clip se ve a un hombre empujando a un vendedor que se encontraba en una silla de ruedas, dejándolo frente a un vehículo. La escena parecía una más dentro del caos del operativo, hasta que ocurrió algo que cambió el rumbo del video.

¿Un milagro? El vendedor se levantó

Segundos después, el vendedor comenzó a incorporarse lentamente hasta quedar de pie, aparentemente sin mostrar dificultad. El gesto fue suficiente para que quienes estaban alrededor reaccionaran con sorpresa. El video fue acompañado por un audio de tono humorístico que hacía referencia a un supuesto milagro, con una frase que terminó impulsando aún más su difusión en redes sociales.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios, miles de usuarios expresaron su opinión, dividiéndose en dos grandes posturas. Por un lado, quienes interpretaron la escena como una prueba de que el hombre fingía una condición física para vender sus productos. Para ellos, el momento en que se pone de pie resultó suficiente para sacar conclusiones inmediatas.

Sin embargo, otro grupo de usuarios pidió prudencia. Varias personas señalaron que el uso de una silla de ruedas no siempre implica una imposibilidad total para caminar. En ese sentido, algunos comentarios explicaron que existen condiciones médicas que limitan la movilidad en trayectos largos, pero permiten ponerse de pie por cortos periodos.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el video ni sobre la identidad del vendedor involucrado. Tampoco se ha aclarado si la mercancía fue devuelta o si hubo algún tipo de acompañamiento posterior al procedimiento.