Exesposa de Daddy Yankee presenta nueva demanda; reclama 50 millones de dólares

La disputa legal entre el reguetonero Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González sumó un nuevo capítulo este lunes con la presentación de una demanda por 50 millones de dólares en su contra ante el Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico.

En el documento judicial, González alega que Daddy Yankee cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez habría incumplido un acuerdo previo alcanzado tras su divorci, y que se habría coordinado para privarla de fondos que le corresponden.

¿Por qué la exesposa de Daddy Yankee lo está demandando?

La disputa gira en torno a las sociedades El Cartel Records y Los Cangris, Inc., dos corporaciones vinculadas al artista urbano.



Según la demanda, en diciembre de 2024 ambas compañías “aprobaron y ejecutaron” pagos de dividendos por un total de 100 millones de dólares (383.600 millones de pesos COP), que debían ser repartidos en partes iguales: 50 millones a González y 50 a Ayala.



González asegura que, aunque los 50 millones fueron acreditados en su cuenta personal en Oriental Bank, menos de 24 horas después los fondos fueron revertidos y eliminados sin su autorización.

Además, afirma que la devolución de esos recursos se realizó como parte de un presunto plan coordinado entre Yankee y FirstBank, diseñado para privarla de los dividendos a los que, según ella, tenía derecho legal.

La demanda no solo señala al cantante, sino también a las dos entidades bancarias involucradas FirstBank y Oriental Bank como codemandadas, sosteniendo que actuaron sin la autoridad legal necesaria para cancelar o alterar las transferencias originales.

Entre las peticiones presentadas por González está la restitución inmediata de los 50 millones de dólares, así como compensaciones por daños y medidas cautelares para evitar interferencias futuras.

En octubre pasado ambos alcanzaron un acuerdo sobre derechos vinculados a las marcas profesionales de Daddy Yankee, incluidos el uso de su nombre artístico y seudónimos relacionados con “DY”.

Esa resolución había sido considerada un paso importante para resolver sus diferencias tras casi 30 años de matrimonio y la gestión compartida de negocios.

La batalla legal entre Daddy Yankee y la familia de su exesposa se remonta también a demandas anteriores en las que el artista alegó, entre otras cosas, la supuesta destrucción de archivos corporativos por parte de González y su excuñada.

Hasta ahora no se conoce una respuesta oficial por parte de Daddy Yankee o su equipo legal sobre esta nueva demanda, que podría derivar en un proceso prolongado en los tribunales de Puerto Rico.

