El matrimonio ya no basta para ser residente en E.E.U.U.; Trump pone trabas a Green Card

Con las normas migratorias que se están implementando en Estados Unidos, casarse con un ciudadano estadounidense ya no garantiza automáticamente la Green Card, es decir, la residencia permanente legal en ese país.

Las autoridades reforzaron las exigencias para los matrimonios binacionales, lo que implica un examen más detallado de cada caso en los procesos de solicitud de la residencia.

De acuerdo con los lineamientos actuales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las parejas que están casadas pero viven en domicilios distintos son objeto de un análisis más riguroso porque las autoridades sospechan que el matrimonio podría haberse contraído con el único propósito de obtener beneficios migratorios.



Este tipo de situaciones implica que el proceso de evaluación puede incluir entrevistas más extensas, solicitudes de documentos adicionales y verificaciones cruzadas, con el fin de confirmar que la relación sea auténtica y estable.

Expertos en inmigración señalan que estas revisiones responden a medidas promovidas durante el gobierno del presidente Donald Trump, orientadas a reforzar el control sobre los procedimientos migratorios y evitar matrimonios que no cumplan con los criterios de legitimidad establecidos por la ley.

En este contexto, demostrar que una relación es genuina implica aportar pruebas de convivencia, historial compartido y documentación que respalde la vida en común, como cuentas bancarias conjuntas, contratos de arrendamiento o fotos familiares.

¿Cómo funciona el proceso para obtener la Green Card por matrimonio y qué evidencia se necesita?

Para quienes desean obtener la Green Card por medio del matrimonio, existen varios pasos fundamentales. Uno de los caminos comunes es a través de una visa de prometido(a) K-1, que permite al extranjero ingresar a Estados Unidos con el propósito de casarse con un ciudadano estadounidense dentro de un plazo establecido.

Después del matrimonio, la pareja presenta ante el USCIS la petición de residencia permanente, incluyendo los formularios y documentación oficial que demuestran que la unión es auténtica y que el cónyuge cumple con los requisitos legales para ajustar su estatus migratorio.

La autoridad migratoria suele pedir pruebas claras de la relación, como comprobantes de residencia compartida, cuentas bancarias conjuntas, fotografías de la pareja en diferentes contextos y testimonios de personas que puedan dar fe de la relación, para asegurar que el matrimonio no fue concertado únicamente para obtener la residencia.

Especialistas en inmigración sugieren que las parejas preparen la documentación con anticipación y consideren asesoría profesional para presentar un caso sólido. La falta de evidencia convincente puede resultar en demoras, solicitudes adicionales o incluso el rechazo de la solicitud.

Además, si la pareja vive separada por razones laborales, educativas u otras circunstancias legítimas, es importante incluir explicaciones y pruebas que respalden esas situaciones para evitar malentendidos durante la evaluación.

Aunque cada caso es distinto, bajo las nuevas exigencias el tiempo de procesamiento puede extenderse considerablemente en comparación con años anteriores, especialmente si la autoridad migratoria requiere entrevistas adicionales o más documentación para verificar la relación.

Casarse con un ciudadano estadounidense sigue siendo una vía válida para buscar la residencia permanente, pero la exigencia de pruebas claras y una evaluación más profunda pueden alargar y complicar el trámite si no se cumple con todos los requisitos de forma adecuada.

