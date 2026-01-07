Petro rompe el silencio y cuenta qué habló con Trump: "Voy a donde sea"

El presidente Gustavo Petro reveló detalles clave de la primera conversación telefónica que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, desde que este asumió nuevamente la Presidencia.

El diálogo, que según Petro se extendió por más de una hora, marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos gobiernos y permitió, en palabras del jefe de Estado colombiano, “bajar los tonos” tras semanas de tensión política.

Petro contó que la llamada se dio en un momento sensible y que incluso tuvo que cambiar el discurso que llevaba preparado para una movilización en la Plaza de Bolívar.

“Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. El primero era bastante duro”, confesó ante la multitud, al explicar que el contacto directo con Trump modificó el escenario.

Uno de los primeros temas que Petro puso sobre la mesa fue la necesidad de restablecer la comunicación directa entre los gobiernos. Según explicó, le pidió a Trump que se retomaran los canales entre cancillerías y presidentes, con el objetivo de evitar malentendidos y versiones distorsionadas. Para el mandatario colombiano, esa falta de diálogo había permitido que circularan señalamientos que calificó como falsos.

Durante su intervención, Petro aseguró que Trump fue influenciado por información errónea proveniente de sectores políticos colombianos en el exterior.

“Engañaron a Trump, es mi opinión, y salió diciendo algo absurdo para cualquier ciudadano de Colombia: que Petro es el jefe del narcotráfico”, afirmó. El presidente sostuvo que esas versiones se construyeron en escenarios como Miami y Washington y terminaron llegando al despacho presidencial estadounidense.

Petro negó de forma tajante cualquier vínculo con estructuras ilegales y aseguró que incluso se le llegó a señalar como supuesto “testaferro” de Nicolás Maduro. “No hay sustentación alguna”, dijo, al tiempo que explicó que esa narrativa fue promovida por sectores de extrema derecha tanto en Colombia como fuera del país.

¿Qué más hablaron en la llamada Petro y Donald Trump?

El tema del narcotráfico ocupó buena parte de la conversación. Petro relató que le expuso cifras concretas a Trump y le recordó su trayectoria política enfrentando estructuras ilegales.

“Le tuve que lanzar las cifras”, señaló, al explicar que su Gobierno ha incrementado las incautaciones de droga de manera histórica. Según dijo, el año pasado se alcanzaron cerca de mil toneladas incautadas y la proyección al final de su mandato sería de hasta 3.500 toneladas.

También le explicó que el crecimiento de los cultivos se dio en el gobierno anterior y defendió la estrategia de sustitución voluntaria como una política más efectiva que otras medidas aplicadas en el pasado. Petro insistió en que esa estrategia permitió frenar el aumento de los cultivos ilícitos.

Sobre Venezuela, el presidente colombiano aclaró que Nicolás Maduro no es su aliado y recordó que fue el propio mandatario venezolano quien rompió antiguos canales de comunicación. Aun así, explicó que hablaron sobre operaciones conjuntas en zonas fronterizas como el Catatumbo y sobre la necesidad de reducir los factores de violencia que afectan a ambos países.

Petro sostuvo ante Trump que la estabilidad de Venezuela está directamente ligada a la de Colombia. “La paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa”, afirmó, dejando claro que el diálogo es una herramienta clave para enfrentar los problemas comunes en la frontera.

“Si es a hablar yo voy donde sea”, manifestó, agregando que hay “un diálogo construyéndose. El restablecimiento de la comunicación permite bajar los tonos”.