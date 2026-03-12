El error que hizo caer a hombre que acabó con su esposa e hijo junto a Jardín Botánico

Continúan conociéndose detalles del caso del hombre que le arrebató la vida a su expareja y a su bebé de 10 meses. Para ocultar lo ocurrido, habría provocado un accidente en el Jardín Botánico. Las autoridades confirmaron que el hombre fue identificado como Hugo Silva.

El 12 de diciembre de 2025, ocurrieron los hechos en la calle 63 con carrera 70, en donde se creía que había ocurrido un accidente de tránsito. Sin embargo, gracias al trabajo investigativo de las autoridades se pudo conocer lo que hubo detrás de esta situación en el Jardín Botánico.

Tanto es así que de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, la reconstrucción de los hechos el CTI logró evidenciar que este sujeto, quien estaba cuidando a su hijo en su casa del occidente de Bogotá, al parecer le quitó la vida por medio de agitación violenta del cuerpo o zarandeo.



Por lo cual, éste condujo su vehículo hasta la avenida Rojas, donde recogió a la otra víctima, su expareja y luego detuvo el vehículo. Sin embargo, cuando la mujer intentó alzar a su hijo notó que algo extraño sucedía con el pequeño. De inmediato, ella le reclamó con desespero a su expareja y en ese momento él la habría atacado con un puñal en el cuello y quitándole la vida en ese momento.

¿Cómo Hugo Silva intentó ocultar el caso de su expareja y su bebé en el Jardín Botánico?

Una vez ocurrió esto, Hugo habría intentando limpiar el carro, por lo que tomó la decisión de retomar a su camino por la avenida Rojas y salió por la calle 63, donde, habría tomado la decisión de chocar el vehículo contra un árbol y después habría manipulado la escena, al punto que puso a su expareja.

Ante esto, el fiscal del caso señaló que Hugo Silva “en una bolsa sacó los elementos que utilizó para limpiar el interior del vehículo, deshaciéndose inmediatamente de los mismos. Corrían las 3:00 de la mañana y el señor Hugo Fernando Silva Soto salió conduciendo de la cuadra, cambia nuevamente de posición y corre la silla del conductor hacia atrás”.

Sumado a esto, explicó que este habría cambiando la posición del cuerpo de su expareja , para que esta estuviera en el lugar del conductor, mientras que él estaba cómo copiloto. Pese a esto, las autoridades confirmaron que la mujer no sabía conducir.

“Recordemos que para ese escenario, ese momento y justo ese instante, ya había perdido la vida (la mujer). Esto quiere decir que los muertos no conducen; lo digo con mucho respeto”, mencionó el fiscal del caso.

Durante la audiencia de imputación de cargos, Hugo Silva no aceptó los cargos de homicidio y feminicidio, con conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La defensa del supuesto criminal argumentó que todo se trató de un lamentable accidente de tránsito.

