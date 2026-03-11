Publicidad

Oración fuerte para que llegue dinero y un negocio poderoso; abre caminos

Muchas personas buscan una oración para pedir prosperidad y abrir oportunidades en sus negocios. Esta plegaria se comparte entre quienes desean atraer abundancia.

Oración poderosa para que llegue dinero
/Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Cuando una persona está atravesando momentos difíciles en lo económico o siente que sus proyectos no avanzan como espera, muchas veces recurre a la oración como una forma de encontrar fuerza, claridad y esperanza.

En diferentes tradiciones espirituales se cree que las palabras pronunciadas con fe pueden ayudar a enfocar la mente y la energía hacia nuevas oportunidades.

Puedes leer: Oración para que mi pareja sea fiel y piense solo en mí; aleje a otras personas

Por eso, algunas personas han adoptado la costumbre de repetir oraciones relacionadas con la prosperidad y el trabajo. Estas plegarias suelen enfocarse en pedir caminos abiertos, abundancia y estabilidad para los proyectos personales.

En especial, quienes están emprendiendo o manejan un negocio propio suelen buscar frases de intención que les recuerden su propósito y les ayuden a mantener la disciplina y la confianza en medio de los desafíos.

Oración intensa para pedir prosperidad y abrir caminos económicos

“Dios del cielo y de la tierra, hoy levanto mi voz con humildad y con fe, pidiendo que abras los caminos de mi vida económica, que ilumines mis decisiones, que guíes mis pasos hacia oportunidades nuevas y que la prosperidad llegue a mis manos como fruto del trabajo, del esfuerzo y de la constancia.

Permite que las puertas correctas se abran delante de mí, que mi negocio crezca, que las personas adecuadas se acerquen y que cada idea que nace en mi mente tenga la fuerza para convertirse en realidad.

Que la abundancia encuentre el camino hacia mi vida, que el dinero llegue de manera justa, que mi trabajo sea valorado y que nunca me falte la sabiduría para administrar lo que recibo.

Hoy declaro con fe que los caminos se despejan, que las oportunidades aparecen y que mi vida avanza hacia tiempos de estabilidad, progreso y tranquilidad para mí y para quienes caminan a mi lado.”

Puedes leer: Oración para que mi hijo se aleje de malas amistades y malas relaciones

Esta oración suele repetirse como un momento de reflexión y enfoque personal para quienes desean mantener su mente en metas de crecimiento y prosperidad.

Muchas personas acostumbran recitarla al iniciar el día o antes de comenzar sus labores. Quienes practican este tipo de rituales espirituales recomiendan repetirla todos los días durante 9 días seguidos.

