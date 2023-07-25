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La Kalle  / Religión

Religión

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Oración para que mi ex me busque hoy mismo arrepentido y me llame.
Ocio

Oración rápida para que tu ex te busque HOY mismo arrepentido; no podrá dormir

Estatua de la Virgen del Carmen con el Niño Jesús en un altar, sosteniendo el escapulario marrón que simboliza la promesa de salvación del fuego eterno.
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Promesa de la Virgen del Carmen a todo que lleve su escapulario; "salva" del fuego eterno

Mujer mayor rezando con un rosario frente a una imagen de la Virgen del Carmen con velas y flores, buscando su protección y la salvación de las almas del purgatorio.
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Novena a la Virgen del Carmen para casos urgentes y desesperados; cómo pedir un milagro

Oración a la Virgen del Carmen para protección de conductores
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Oración a la Virgen del Carmen: patrona de los conductores y protectora de sus vehículos

Oración para que mi viaje salga bien y con protección
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La oración más poderosa para viajar protegido y regresar sano a casa

Oración para que abunde el dinero y salgan negocios rápido (2026)
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Nueva oración de abundancia para romper la mala racha, atraer negocios y dinero

Oración por la Selección Colombia
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La poderosa oración por la Selección Colombia que une a todo un país en el Mundial 2026

Oración para que deje de temblar la tierra y sismos
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El poder de la fe ante la naturaleza: Oración para pedir calma durante sismos y terremotos

Oración para que nadie se le acerque, mire o hable a mi pareja
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La poderosa oración para que nadie se acerque, mire o hable con tu pareja

Oración fuerte para alejar a una mujer de mi esposo, mis hijos y mi hogar
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Oración poderosa para romper la tentación y alejar a una mujer de mi esposo y mis hijos

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