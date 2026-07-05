La poderosa oración por la Selección Colombia que une a todo un país en el Mundial 2026

El fútbol es mucho más que un simple deporte; es un sentimiento que une fronteras y conecta los corazones de millones de compatriotas. Con la llegada del Mundial de fútbol 2026, la ilusión de ver triunfar a la Tricolor se enciende en cada rincón del país.

Sin embargo, para el aficionado colombiano, el apoyo no solo se demuestra con camisetas, cantos y banderas en las tribunas.

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La fe juega un papel fundamental en cada jornada mundialista, convirtiéndose en el motor espiritual que acompaña al equipo en sus desafíos más difíciles.

Muchos seguidores buscan canales para canalizar su energía positiva y sus buenos deseos hacia el plantel dirigido por Néstor Lorenzo.

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Saben que el talento físico debe complementarse con una mentalidad inquebrantable y un ambiente de armonía.

Por eso, elevar una plegaria colectiva se ha transformado en una tradición sagrada para pedir por la salud de los deportistas y para que las decisiones arbitrales y tácticas jueguen a nuestro favor en la cancha.

Oración por la Selección Colombia

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Oración poderosa para que la Selección Colombia gane y tenga protección

"Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y fuente inagotable de toda gracia, hoy nos presentamos ante ti con un solo corazón patrio.

Nos unimos en una sola alma para poner bajo tu manto sagrado a nuestra amada Selección Colombia en este certamen mundialista. Te pedimos con profunda fe que envíes tus ángeles de protección sobre cada uno de los jugadores, el cuerpo técnico y los asistentes que representan nuestra bandera.

Señor, te rogamos encarecidamente que libres a nuestros futbolistas de cualquier lesión, fatiga extrema o percance físico. Sé tú su escudo en cada choque, su fuerza en cada corrida y su claridad mental en los momentos de mayor presión.

Infúndeles un espíritu de unión y compañerismo indestructible, para que jueguen como un solo bloque solidario donde el esfuerzo de uno sea el éxito de todos.

Dales la sabiduría táctica y la templanza necesarias para afrontar a sus rivales con respeto, pero con la valentía de los campeones.

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Te pedimos con fervor que bendigas sus esfuerzos y les concedas la victoria en cada partido de este torneo. Permite que sus goles y jugadas traigan alegría, paz y un motivo de reconciliación a nuestro país. Que la bandera tricolor brille con orgullo en lo más alto del fútbol mundial y que tu bendición los guíe en el camino hacia el triunfo definitivo. Ponemos sus sueños y nuestras esperanzas en tus manos divinas. ¡Amén!"

Esta emotiva declaración de fe es el refugio de miles de familias que se reúnen antes de cada pitazo inicial.

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El objetivo de rezar por la selección es crear una atmósfera de tranquilidad que traspase las pantallas y llegue directamente al vestuario en el estadio.

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La protección de los deportistas es la prioridad número uno, ya que un equipo sano y unido es capaz de superar cualquier obstáculo táctico que se presente.

Con esta poderosa herramienta de fe, la hinchada cafetera asegura su propio rol en el torneo, empujando desde la distancia para que Colombia sume los puntos necesarios y celebremos juntos la gloria eterna.