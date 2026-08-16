Murió Yamile Humar, mamá de Catalina Aristizábal y figura inolvidable de la TV colombiana

La cultura y el entretenimiento colombiano recibieron una noticia que sorprendió a seguidores y figuras públicas: Yamile Humar, actriz, escritora y empresaria, murió este sábado 15 de agosto de 2026 a los 86 años.

La información fue confirmada por su hija, la modelo y presentadora Catalina Aristizábal, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dedicado a su madre y recordar el vínculo que las unió durante años.

“Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, por tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”, escribió Catalina Aristizábal al confirmar la noticia.



Aunque hasta el momento no se han revelado públicamente las causas exactas de su fallecimiento, se conoce que Yamile Humar había atravesado dificultades de salud en los últimos años.

En 2023 sufrió una grave caída en su hogar que le provocó una fractura de fémur y posteriormente enfrentó complicaciones relacionadas con su estado físico.

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Yamile Humar y sus años que marcaron la televisión colombiana

El nombre de Yamile Humar quedó ligado a algunas de las producciones más recordadas de la televisión y el cine nacional. Nacida el 22 de julio de 1940, desarrolló una carrera artística especialmente destacada durante las décadas de 1960 y 1970.

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En el cine participó en producciones como Chambú, junto a Lyda Zamora; Recordarás mi nombre; El alférez real y El cráter.

Uno de los trabajos más destacados de su trayectoria fue Isla de ensueño, recordada por convertirse en la primera película a color producida en Colombia.

La televisión también fue un escenario fundamental para su carrera. Yamile Humar apareció en títulos como El caballero de Rauzán, Rasputín, Las Ejecutivas y Pero sigo siendo el rey.

Durante la década de 1980 realizó algunas de sus últimas apariciones en pantalla antes de explorar nuevas facetas profesionales.

Su carrera no se limitó a la actuación. Después de alejarse de las cámaras, la colombiana encontró en la literatura y la radio nuevos espacios para compartir sus conocimientos sobre belleza, bienestar y otros temas relacionados con el cuidado personal.

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Yamile Humar también conquistó a sus lectores

Uno de los capítulos más interesantes de la trayectoria de Yamile Humar llegó precisamente después de su etapa como actriz. En 2003 publicó Mil y un secretos de belleza, una obra en la que reunió consejos relacionados con cosmetología, nutrición, protección frente al sol, ejercicios, masajes y el uso de plantas y productos naturales.

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Sin embargo, otro de sus libros más conocidos fue Mierda, llegué a los 50, una publicación en la que abordó con humor y sinceridad los cambios asociados con esa etapa de la vida.

En una conversación con su hija Catalina Aristizábal en Instagram, en 2024, explicó el significado que tuvo para ella escribir esta obra.

“Este libro nació de una etapa de mi vida llena de cambios y desafíos, un momento en el que tuve que enfrentar muchas realidades que antes había pasado por alto. Llegar a los 50 años no es solo un número; es un punto de inflexión donde comenzamos a ver la vida con una nueva perspectiva”, expresó.

También contó que el proceso de escritura representó una manera de transformar sus propias experiencias en un relato cercano para otras personas.

“Escribir este libro fue una catarsis, una manera de procesar mis propias experiencias y convertirlas en algo que pudiera resonar con otros”, afirmó Yamile Humar en aquella conversación.

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El recuerdo familiar que deja Yamile Humar

Además de Catalina Aristizábal, Yamile Humar fue madre de Natalia y estuvo vinculada a una familia con una importante presencia en el entretenimiento colombiano. Fue hermana del reconocido actor y director Alí Humar, quien murió en 2021 a los 75 años, y tía de la actriz Juanita Humar.

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En sus últimos años, Yamile Humar permaneció cercana a sus familiares y compartió diferentes momentos junto a sus nietos. También conservó ese sentido del humor que, según sus propios relatos, estuvo presente tanto en su vida personal como en sus proyectos literarios.

La noticia de su fallecimiento pone nuevamente en el recuerdo una trayectoria que atravesó varias generaciones de la televisión, el cine y las letras en Colombia. Para Catalina Aristizábal, además, la jornada estuvo marcada por la despedida pública de una madre a quien definió desde el afecto y la gratitud: “Gracias por tu vida, por tu amor, por tanto”.