Catalina Aristizabal
Catalina Aristizábal destapó dolorosa enfermedad y su delicado estado de salud
La expresentadora del Desafío confesó mediante sus redes sociales las complicaciones de salud que ha tenido; adicional a eso, envió un contundente mensaje para combatir esta enfermedad.
Catalina Aristizábal enamora con fotos sin una gota de maquillaje; dicen que no le pasan los años
La presentadora se sigue robando los suspiros de sus fans con sus publicaciones en las redes.
¿Se arrepintió? Catalina Aristizábal posó muy sexy en lencería, pero después la eliminó
La mujer había cumplido un reto en Instagram, pero se arrepintió y la quitó del perfil.
Con candente bikini, Catalina Aristizabal demuestra que es una cuarentona bien mamacita
En su cuenta de Instagram la presentadora dejo ver que aún conserva su encanto y belleza.
Catalina Aristizabal habló del MIEDOSO accidente que tuvo en el baño
La presentadora contó su experiencia para que otros no la vuelvan a sufrir.
Con este emotivo mensaje, Catalina Aristizábal se DESPIDIÓ de ‘El Desafío’
El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales.
Catalina Aristizabal reveló en una foto la IDENTIDAD de su “sugar daddy”
La actriz y presentadora bromeó con sus seguidores con una jocosa foto con el magnate de PlayBoy en el museo de cera de Hollywood.
Ni Amparo Grisales lograría verse como la MAMÁ de Catalina Aristizabal a sus 78
La presentadora compartió varias imágenes de su madre y ahora le piden los consejos de belleza a ella
¡Dios santo! Las SENSUALES fotos que ha dejado el ‘Desafío Súper Humanos’
Camila Avella y Catalina Aristizabal han dejado boquiabiertos a los televidentes con su descrestante belleza
Hasta como Doña FLORINDA se ve mamacita: le dicen a Cata Aristizábal por esta foto
La sexy pijama que usa llama más la atención que su parecido con la mamá de Kiko