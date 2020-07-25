Publicidad

La Kalle  / Catalina Aristizabal

Catalina Aristizabal

  • Catalina Aristizábal Catalina Aristizábal destapó dolorosa enfermedad; ¡desde pequeña!
    Catalina Aristizábal, modelo y presentadora colombiana
    Foto: ar.pinterest.com
    Farándula

    Catalina Aristizábal destapó dolorosa enfermedad y su delicado estado de salud

    La expresentadora del Desafío confesó mediante sus redes sociales las complicaciones de salud que ha tenido; adicional a eso, envió un contundente mensaje para combatir esta enfermedad.

  • 14655_La Kalle. Catalina Aristizábal se despide de El Desafío / Foto: Instagram
    ¿Se arrepintió? Catalina Aristizábal posó muy sexy en lencería, pero después la eliminó
    La Kalle. Catalina Aristizábal se despide de El Desafío / Foto: Instagram
    Farándula

    Catalina Aristizábal enamora con fotos sin una gota de maquillaje; dicen que no le pasan los años

    La presentadora se sigue robando los suspiros de sus fans con sus publicaciones en las redes.

  • 14655_La Kalle. Catalina Aristizábal se despide de El Desafío / Foto: Instagram
    ¿Se arrepintió? Catalina Aristizábal posó muy sexy en lencería, pero después la eliminó
    La Kalle. Catalina Aristizábal se despide de El Desafío / Foto: Instagram
    Farándula

    ¿Se arrepintió? Catalina Aristizábal posó muy sexy en lencería, pero después la eliminó

    La mujer había cumplido un reto en Instagram, pero se arrepintió y la quitó del perfil.

  • 22310_Catalina Aristizabal // FOTO: Instagram
    Con candente bikini, Catalina Aristizabal demuestra que es una cuarentona bien mamacita
    Catalina Aristizabal // FOTO: Instagram
    Farándula

    Con candente bikini, Catalina Aristizabal demuestra que es una cuarentona bien mamacita

    En su cuenta de Instagram la presentadora dejo ver que aún conserva su encanto y belleza.

  • 15605_La Kalle - Accidente de Catalina Aristizabal en el baño - Foto Instagram
    La Kalle - Accidente de Catalina Aristizabal en el baño - Foto Instagram
    Farándula

    Catalina Aristizabal habló del MIEDOSO accidente que tuvo en el baño

    La presentadora contó su experiencia para que otros no la vuelvan a sufrir.

  • 14655_La Kalle. Catalina Aristizábal se despide de El Desafío / Foto: Instagram
    ¿Se arrepintió? Catalina Aristizábal posó muy sexy en lencería, pero después la eliminó
    La Kalle. Catalina Aristizábal se despide de El Desafío / Foto: Instagram
    Farándula

    Con este emotivo mensaje, Catalina Aristizábal se DESPIDIÓ de ‘El Desafío’

    El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales.

  • 12922_La Kalle - Catalina Aristizabal reveló quién es el hombre que le colabora - Foto Instagram
    La Kalle - Catalina Aristizabal reveló quién es el hombre que le colabora - Foto Instagram
    Música

    Catalina Aristizabal reveló en una foto la IDENTIDAD de su “sugar daddy”

    La actriz y presentadora bromeó con sus seguidores con una jocosa foto con el magnate de PlayBoy en el museo de cera de Hollywood.

  • 10236_La Kalle - La hermosa mamá de Catalina Aristizabal - Foto Instagram
    La Kalle - La hermosa mamá de Catalina Aristizabal - Foto Instagram
    Música

    Ni Amparo Grisales lograría verse como la MAMÁ de Catalina Aristizabal a sus 78

    La presentadora compartió varias imágenes de su madre y ahora le piden los consejos de belleza a ella

  • 9631_La Kalle - ¡Dios Santo! Las SENSUALES fotos que ha dejador el ‘Desafío Súper Humanos’ - Foto: Instagram
    La Kalle - ¡Dios Santo! Las SENSUALES fotos que ha dejador el ‘Desafío Súper Humanos’ - Foto: Instagram
    La Kalle - ¡Dios Santo! Las SENSUALES fotos que ha dejador el ‘Desafío Súper Humanos’ - Foto: Instagram
    Música

    ¡Dios santo! Las SENSUALES fotos que ha dejado el ‘Desafío Súper Humanos’

    Camila Avella y Catalina Aristizabal han dejado boquiabiertos a los televidentes con su descrestante belleza

  • 9435_La Kalle. Catalina Aristizábal como Doña Florinda / Foto: Instagram
    La Kalle. Catalina Aristizábal como Doña Florinda / Foto: Instagram
    Música

    Hasta como Doña FLORINDA se ve mamacita: le dicen a Cata Aristizábal por esta foto

    La sexy pijama que usa llama más la atención que su parecido con la mamá de Kiko

