Catalina Aristizábal destapó dolorosa enfermedad y su delicado estado de salud

Catalina Aristizábal, una de las presentadoras y modelos más queridas de Colombia, sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir un detalle íntimo de su vida que pocos conocían.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, reveló que desde su nacimiento ha enfrentado varias condiciones médicas que, lejos de convertirse en una limitación, la han impulsado a vivir de manera más consciente y saludable.

La paisa contó que nació con escoliosis, una vértebra extra y tres hernias, dos en la zona lumbar y una en el cuello. Estas condiciones podrían haberle impedido desarrollar una vida activa, sin embargo, Catalina decidió transformar esa realidad en un motor para cuidar de su cuerpo y su mente.



Gracias a la disciplina, el movimiento constante y una rutina enfocada en estiramientos, ha logrado mantener un equilibrio físico que le permite gozar de una excelente calidad de vida.

“Siempre he tenido estos detalles físicos, pero aprendí a verlos no como un obstáculo, sino como una invitación a escuchar y cuidar mejor mi cuerpo. Gracias a la constancia, los estiramientos y el movimiento consciente, he logrado manejar estas condiciones y disfrutar de una vida plena”, escribió en su publicación, acompañando sus palabras con una reflexión motivadora para sus seguidores.

¿Qué hace actualmente Catalina Aristizábal?

Hoy en día, Catalina vive en Miami, ciudad en la que decidió iniciar una nueva etapa lejos de las cámaras y los sets de televisión. Aunque se alejó del mundo del entretenimiento, no desapareció de la escena pública.

Actualmente, se dedica a ser health coach, un rol que le permite enseñar hábitos saludables, compartir rutinas de bienestar y promover el autocuidado. Además, lidera un emprendimiento especializado en el cuidado de la piel y ofrece cursos en línea diseñados para ayudar a otros a mejorar su calidad de vida.

Su testimonio se ha convertido en una fuente de inspiración para quienes enfrentan dificultades similares, demostrando que los retos físicos no tienen por qué definir los sueños ni limitar las metas.

Con esta revelación, Catalina reafirma su compromiso con el bienestar integral y se posiciona como un referente en temas de salud, equilibrio y vida consciente.

