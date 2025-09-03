En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HERIDAS: VALERIA AFANADOR
ESTADO DE SALUD DE CATALINA ARISTIZÁBAL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Catalina Aristizábal destapó dolorosa enfermedad y su delicado estado de salud

Catalina Aristizábal destapó dolorosa enfermedad y su delicado estado de salud

La expresentadora del Desafío confesó mediante sus redes sociales las complicaciones de salud que ha tenido; adicional a eso, envió un contundente mensaje para combatir esta enfermedad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad