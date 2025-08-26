Reconocida actriz de 73 años se paró duró contra un ladrón en plena calle

La actriz y modelo de 73 años brasileña, Anamá Ferreira se convirtió en tendencia en las redes sociales, esto después de que compartió su experiencia vivida en Buenos Aires, cuando se enfrentó a un ladrón en la calle el pasado sábado por la noche, cuando asistió a un show junto a una amiga de ella.

Puedes leer: Reconocida periodista fue asaltada mientras estaba en vivo; todo quedó en video

Según comentó Ferreira en una entrevista para AM 990 Radio Splendid, el hecho ocurrió cuando salía de un espectáculo junto a una amiga de ella y, tras un breve forcejeo con un ladrón, logró recuperar el bolso que le habían robado, esto gracias a la seguridad que tiene por practicar boxeo.



¿Por qué esta actriz se enfrentó a un ladrón en la calle?

Según comentó Anamá Ferreira en la entrevista este hecho sucedió cuando se habían bajado del taxi y la zona estaba tranquila, además de que era temprano. Sin embargo, a las 9 pm, llegó el ladrón y arrebató el bolso a la amiga de esta y salió corriendo con este.

“Cuando bajamos del taxi no había nadie, todo estaba tranquilo, era temprano. Eran las 21 y el bandido pasó entre nosotras e intentó agarrar la mía, pero siempre la tengo sujeta. Entonces le saca la cartera a mi amiga y sale corriendo”, relató Ferreira donde mencionó que de manera instintiva reaccionó hasta alcanzar al ladrón.

Puedes leer: Mujer indignada encara a funcionaria por supuesta infidelidad: todo quedó en video

Publicidad

“Yo salí corriendo como una loca, a los gritos. Estaban tres chicos del delivery que vieron todo. Y bueno, le fui encima. Fue el instinto, no lo sé. Pero no hay que hacerlo”, remarcó y comentó que gracias a que práctica boxeo le ayudó como defenderse de esta situación y junto a los repartidores retuvieron al hombre hasta que llegará la policía.

Publicidad

¿Cuál fue la reflexión de la actriz?

A lo largo de la entrevista, Ferreira reflexionó sobre los casos de inseguridad que hay, donde destacó que eso no toca hacerlo, pero, que cuando no hay más alternativas uno lo termina haciendo ya sea por los sentimientos que tiene uno en ese momento y enfatizó que no se arrepiente por dicha acción.

Sin embargo, esta experiencia con el ladrón comentó que nunca la repetiría: “No me arrepiento de lo que hice, pero no lo volvería a repetir. Voy a estudiar más técnicas de reducción”, comentó entre risas, además aseguró que memorizó todos los rasgos del ladrón mientras llegaba la policía y que esta experiencia fue un episodio netamente emocional sin heridas físicas.

Mira también: Millonario robo a tienda Adidas en el norte de Bogotá