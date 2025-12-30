Mujer pierde la vida congelada durante una excursión en la montaña; su pareja será juzgada

La historia de Kerstin Gurtner, una mujer de 33 años, la cual perdió la vida por un cuadro de hipotermia tras ser abandonada por Thomas Plamberger, su novio, en la cima de Großglockner, una de las montañas más altas de Austria. Por lo cual, este hombre enfrenta una acusación de homicidio culposo grave.

Según se conoció la pareja inició el ascenso por la montaña el pasado 18 de enero de 2025 por una de sus rutas más exigentes, donde ambos tenían experiencia en estos temas por lo cual decidieron seguir el recorrido por el monte Stüdlgrat, calificada entre III y IV en la escala de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo.

Puedes leer: Fallece el hombre considerado el más obeso del mundo; pesó hasta 600 kilos



Plamberger planeo todo el recorrido junto a su pareja, Según investigación de las autoridades varios factores atribuyeron al trágico desenlace. Inicialmente, se conoció que ellos comenzaron el recorrido dos horas más tarde, lo que dejó a la pareja expuesta al frío de la noche.



Se comentó que a las 8:50 de la noche quedaron "varados" en un tramo de la montaña, donde Kerstin Gurtner fue la primera en mostrar signos de agotamiento, desorientación e hipotermia. Sumado a eso, ella llevaba equipamiento inadecuado para este tipo de rutas invernales.



El caso contra Thomas Plamberger

Posteriormente, las autoridades señalaron que Thomas decidió dejar sola a su pareja a las 2:00 a. m. con la intención de buscar refugio. Sin embargo, el hombre rechazó la ayuda de un helicóptero de rescate que sobrevoló el área alrededor de las 10:50 p. m, no respondió a las llamadas de los equipos de emergencia y, cuando los rescatistas acudieron al lugar, encontraron el cuerpo de la mujer sin vida a causa de hipotermia.

Puedes leer: Tren en México se descarrila: 13 personas fallecen y varias resultan heridas

La Fiscalía de Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol, estuvo a cargo de la investigación por el fallecimiento de Gurtner. Donde afirmaron que el hombre regresó muy tarde, no la llevó a un sitio de resguardo, tampoco un saco vivac, ni mantas térmicas de supervivencia, además no mando señales de supervivencia.

Publicidad

Sumado a esto, detallaron que dentro de las dos horas que estuvieron “varados” un helicóptero sobrevoló por la zona y Thomas Plamberg lo ignoró y no pidió ayuda. De igual forma, a las 00:35 horas habló por teléfono con un oficial pero "el contenido de la conversación no quedó claro" y, luego de eso, colocó el celular en silencio.

Ante esto, The Daily Mail afirmó que el juicio contra Thomas Plamberger está programado para el mes de febrero del 2026, donde el medio en cuestión señaló que él podría ser condenado a tres años de prisión.