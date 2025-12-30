Fallece el hombre considerado el más obeso del mundo; pesó hasta 600 kilos

Juan Pedro Franco llegó a ser reconocido como el hombre más obeso del mundo, falleció recientemente en el estado de Aguascalientes a los 41 años de edad, el cual se produjo a finales de diciembre de 2025, esto mientras se encontraba hospitalizado, tras sufrir una infección renal que derivó en complicaciones sistémicas y un deterioro progresivo de su salud.

La noticia de su fallecimiento fue entregada por su médico José Antonio Castañeda, quien a través de un comunicado comentó que: “En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado".

Franco alcanzó fama en 2017, cuando obtuvo el Récord Guinness por ser el ser humano vivo con mayor peso, registrando en la báscula cerca de 600 kilos esto a la edad de 32 años. Tanto es así que terminó pasando muchos años en su cama, padeciendo diversas enfermedades crónicas asociadas como diabetes, hipertensión, entre otros.



Motivado por recuperar su salud, Juan Pedro inició un proceso médico integral bajo la supervisión de Antonio Castañeda. Donde su tratamiento incluyó el traslado desde Aguascalientes a Guadalajara en vehículos adaptados, una estricta dieta mediterránea rica en frutas y verduras, y una serie de intervenciones quirúrgicas.

¿Cuánto peso logró perder Juan Pedro Franco?

Gracias a esta transformación, Juan Pedro Franco logró reducir su peso inicial y, a principios de 2025, su equipo médico registró que pesaba 182 kilos, de los cuales una gran parte correspondía ya a exceso de piel. Tanto es así que gracias a esto, logró volver a caminar, conducir y retomar una rutina más independiente.

De igual forma, se conoció que en 2020, logró superar un contagio de COVID-19, a pesar de pertenecer a un grupo de altísimo riesgo por su historial médico. A través de sus redes sociales, Juan Pedro Franco se mostró como una persona abierta y motivadora, compartiendo su proceso para bajar de peso.

Tanto es así que el doctor Castañeda destacó que la historia de Franco permitió visibilizar la obesidad como una enfermedad, promoviendo un enfoque basado en la ciencia, la empatía y la eliminación de estigmas.

“Su historia dejó huella por su perseverancia, resiliencia y honestidad al compartir su vida, generando empatía y motivando a otros a enfrentar sus propios retos de salud”, concluyó el especialista.