Tren en México se descarrila: 13 personas fallecen y varias resultan heridas

Este domingo 28 de diciembre de 2025 se registró un accidente ferroviario en el sur de México, cuando el Tren Interoceánico sufrió un descarrilamiento masivo en el estado de Oaxaca. El siniestro, ocurrido en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), dejó un saldo de 13 personas fallecidas y al menos 98 lesionadas.

Dicho accidente se produjo a la altura de la localidad de Nizanda. Según los reportes oficiales de la Secretaría de Marina, que opera la vía férrea, la máquina principal del convoy se salió de los rieles, lo que provocó que varios pasajeros cayeran alrededor de 7 metros de altura.

En el tren viajaban un total de 241 pasajeros y nueve tripulantes, este vehículo había partido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y tenía como destino final Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México.



Se conoció que varios equipos de socorro tuvieron que ingresar a una zona de difícil acceso para rescatar a las víctimas atrapadas entre los vagones y la maleza.

🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Descarrilamiento de tren en Oaxaca, México. Autoridades confirman al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionados, cinco de ellos en estado grave. pic.twitter.com/4iTcP4DQ6N — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 29, 2025

Mensaje de las autoridades tras el accidente del tren en México

Una vez se presentó este accidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias y aseguró que se brindará un acompañamiento especial a las familias afectadas.

Se conoció que los lesionados fueron trasladados a diversos centros asistenciales de la región, incluyendo hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como centros del sistema IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec, para atender sus heridas.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, activó protocolos de emergencia desde el primer momento para coordinar la asistencia humanitaria junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Actualmente, especialistas de la Semar, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), analizan el material rodante y el estado de las vías para determinar las causas técnicas del descarrilamiento. Mientras avanzan los peritajes y las labores para retirar los vagones siniestrados, la operatividad del corredor permanece suspendida.

La magnitud de este evento puso en alerta a las comunidades aledañas, que dependen de esta vía para su movilidad y economía local, mientras el gobierno federal se compromete a restablecer el servicio de manera segura una vez se garantice la integridad de la infraestructura.

