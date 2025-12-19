Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Joven que denunció brujería apareció sin vida en un baño en circunstancias extrañas

Joven que denunció brujería apareció sin vida en un baño en circunstancias extrañas

Un joven que había publicado un video denunciando presuntas amenazas y una supuesta brujería fue hallado sin vida en el baño de un hospital.

Joven que denunció brujería apareció sin vida
Joven que denunció brujería apareció sin vida
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

El caso de un joven que había hecho una denuncia pública a través de redes sociales se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de que se confirmara que fue hallado sin vida dentro del baño del hospital donde se encontraba internado por complicaciones de salud. El video que él mismo grabó antes de su fallecimiento no tardó en circular de forma masiva, generando sorpresa y múltiples comentarios, ¿brujería?

En la grabación, que se ha hecho viral en distintas plataformas, el joven aparece hablando directamente a la cámara. Con un tono serio, relata que, según su versión, estaba recibiendo presuntas amenazas relacionadas con un conflicto personal. En el video menciona que dos mujeres y un hombre estarían involucrados y asegura que una de ellas quería obligarlo a mantener una relación sentimental usando brujería, algo que él rechazó desde el inicio.

Puedes leer: El video más polémico de la jueza Vivian Polanía; fumando en plena audiencia

El joven explicó que, tras negarse, comenzó a sentir temor por su integridad. En sus palabras, afirmó que estaba atravesando una situación que lo tenía angustiado y que incluso había afectado su estado de salud. Por esa razón, terminó ingresado en un centro asistencial, donde recibía atención médica mientras su caso se hacía cada vez más conocido en redes.

Puedes leer: La triste historia detrás de los sándwiches colgados en una calle de Medellín

El joven falleció tras caerse en el baño

Lo que más llamó la atención fue que, horas después de que el video empezara a circular con fuerza, se conoció la noticia de su fallecimiento dentro del hospital, aparentemente desnucado. Según la información disponible, fue encontrado en el baño de la institución, lo que de inmediato desató una ola de reacciones, especulaciones y mensajes de conmoción entre usuarios que ya habían visto su testimonio.

En redes sociales, cientos de personas compartieron el video original, señalando lo inquietante de sus palabras y recordando fragmentos en los que el joven insistía en que temía por lo que pudiera pasarle. Otros usuarios pidieron prudencia y respeto, mientras el clip seguía sumando reproducciones y comentarios.

