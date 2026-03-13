Bancolombia anuncia suspensión de su app y servicios digitales en marzo; ya hay fecha

Si usas Bancolombia para pagar, transferir o revisar tu dinero, ojo: el banco anunció que su App y la Sucursal Virtual Personas dejarán de funcionar durante varias horas por mantenimiento técnico.

La interrupción será temporal, pero puede afectar tus movimientos si no te preparas con tiempo.

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El corte está programado para la madrugada del jueves 19 de marzo, un horario elegido porque normalmente hay menos actividad. Aun así, la recomendación es clara: si tienes pagos pendientes o necesitas mover dinero, hazlo antes o después del mantenimiento.

Fecha, hora y motivo del mantenimiento de Bancolombia

La suspensión se realizará el jueves 19 de marzo desde las 02:30 a. m. hasta las 09:00 a. m. Durante ese periodo, Bancolombia adelantará trabajos técnicos en sus sistemas para mejorar la estabilidad, la seguridad y el rendimiento de sus canales digitales.

Además, entre 02:30 a. m. y 06:30 a. m. no estará disponible la función de “bolsillos”, que permite organizar tu dinero dentro de la cuenta. Esto significa que no podrás mover plata entre esos espacios durante ese tiempo específico.

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La Sucursal Virtual Personas —la que usas desde computador— también estará suspendida en la misma franja horaria, por lo que no habrá alternativa digital para hacer operaciones mientras duren los trabajos.

Bancolombia suspende servicios / FOTO: Compuesta por La Kalle - Bancolombia y Labs.google

De acuerdo con la información oficial, la App Mi Bancolombia no estará disponible en esas horas porque se implementarán ajustes tecnológicos enfocados en optimizar el funcionamiento del sistema.

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Bancolombia explicó que este tipo de mantenimientos son necesarios para soportar el alto volumen de transacciones que se realizan a diario.

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¿Cuáles serán los servicios afectados?

Durante la suspensión podrías tener dificultades para pagar servicios, enviar dinero, consultar saldos o realizar cualquier trámite en línea. Por eso, lo mejor es anticiparte si tienes algo urgente.

El banco difundió el aviso mediante notificaciones dentro de la App y en sus canales digitales, invitando a revisar con detalle los horarios para evitar contratiempos.

Este tipo de intervenciones suele hacerse en la madrugada para reducir el impacto, aunque puede afectar a quienes trabajan de noche o necesitan hacer operaciones muy temprano.

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Una vez finalicen los trabajos técnicos, se espera que todos los servicios vuelvan a funcionar con normalidad desde las 09:00 a. m. del mismo jueves. No se anunciaron interrupciones adicionales después de ese horario.

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Si planeas usar la App de Bancolombia esa madrugada o a primera hora del día, lo mejor es organizar tus movimientos con anticipación. Así evitarás quedarte sin acceso justo cuando más lo necesitas